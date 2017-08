IN NOME DI DIO/ John Wayne, fuorilegge in fuga con tre compagni nel film di oggi (12 agosto)

In nome di Dio, oggi su Rete 4

ALLA REGIA JOHN FORD, IL CAST

In nome di Dio, che andrà in onda alle 21.15 su Rete 4, questa sera, è un film di genere western uscito nel 1948 per la regia del grande John Ford. Il cast è notevole e comprende gli attori statunitensi John Wayne,volto iconico del genere western hollywoodiano, Harry Carey Jr., Hank Worden, Ward Bond e il messicano Pedro Armendáriz. Protagoniste femminili sono Mae Marsh, Jane Darwell e Mildred Natwick. Il soggetto è tratto dal libro "The Three Godfathers", il primo romanzo scritto da Peter B. Kyne. La pubblicazione del libro risale al 1913 e il successo è stato immediato. Il film è considerato il riadattamento cinematografico di "Marked Men" uscito nel 1919 ai tempi del cinema muto e diretto sempre dal regista John Ford. Nel 2003 in Giappone è stato prodotto un remake, un film di genere animazione intitolato "Tokyo Godfathers", diretto dal regista giapponese Satoshi Kon.

LA TRAMA DEL FILM

Tre fuorilegge hanno appena portato a termine l'ennesimo colpo organizzato dal bandito Robert Marmaduke Hightower ed ora sono in fuga. Lo sceriffo della zona, Perley 'Buck' Sweet, un uomo simpatico ma a prima vista molto arrogante, li sta inseguendo. Lo sceriffo ha molto esperienza ed è anche molto astuto; per rendere più dura la fuga dei tre rapinatori, Sweet li costringere a cambiare percorso e a prendere la via del deserto. E' difficile sopravvivere in una terra tanto arida e i tre fuggitivi sperano di raggiungere presto un luogo sicuro. Durante il cammino, i tre avvistano un carro apparentemente abbandonato, si avvicinano e si accorgono della presenza di una donna che sta per dare alla luce un bambino; la partoriente è molto sofferente e i tre uomini l'aiutano a partorire. Purtroppo la giovane donna, che peraltro è la nipote di Sweet, muore ma fa in tempo ad affidare il neonato alle cure dei tre rapinatori. Di fronte alle richieste della donna morente, i tre provano un'infinità pietà e le giurano che avrebbero salvato il bambino. I tre fuggiaschi sentono una grande responsabilità ed ognuno vorrebbe dare il proprio nome al piccolo nato. Insieme riprendono il cammino nella speranza di arrivare a New Jerusalem, il primo villaggio che si trova appena oltre il deserto. Due dei tre malviventi muoiono e l'ultimo rimasto, Robert Marmaduke Hightower, si fa carico del neonato e tenta di rimettersi in cammino. Purtroppo anche Robert è stremato e comincia a soffrire anche per la mancanza di acqua ma, proprio quando è sul punto di cedere, inspiegabilmente in una piccola grotta trova un asino, grazie al quale riuscirà a mettere in salvo sé stesso e il bambino. Grazie alla sua buona azione, la legge avrà un occhio di riguardo per il bandito che avrà una condanna molto ridotta. Tutto il villaggio ha perdonato le sue colpe, e nel momento in cui viene arestato per andare in carcere, tutti gli mostrano simpatia e gratitudine. Dopo aver scontato la pena, Robert Marmaduke Hightower chiuderà con il passato, e diventerà un uomo nuovo e comincerà una vita onesta e irreprensibile.

