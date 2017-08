Incidente stradale per Massimo Boldi / L'auto dell'attore si è scontrata con uno scooter: i dettagli

Massimo Boldi - LaPresse

Brutto episodio per Massimo Boldi. L'attore, alla guida della sua macchina, ha impattato contro uno scooter guidato da un giovane ieri pomeriggio nella provincia di Imperia. Il quotidiano Il Giornale ha descritto tutti i dettagli. L’attore si è recato successivamente in caserma per chiarire le dinamiche del sinistro. Questo quello che è accaduto. Intorno alle 17.30 l’attore si trovava a bordo della propria Mercedes e stava uscendo dal parcheggio dei Giardini Esotici Pallanca per immettersi sulla statale Aurelia, nei pressi di Bordighera in provincia di Imperia, in Liguria. Il giovane dopo l'urto è caduto a terra riportando solo alcune escoriazioni. La prognosi è di cinque giorni. Per fortuna non è successo nulla di grave.

MASSIMO BOLDI, INCIDENTE STRADALE PER L'ATTORE

I DETTAGLI DEL BRUTTO EPISODIO

Massimo Boldi e il giovane sono successivamente andati alla caserma dei Carabinieri per stendere il verbale dell’accaduto. Attualmente non è ancora chiaro se all’origine dello scontro ci sia stata una mancata precedenza da parte del comico o un eccesso di velocità da parte del giovane alla guida dello scooter. L’attore era in quelle zone, molto probabilmente, in villeggiatura in attesa di riprendere a lavorare. Attraverso i suoi profili Facebook e Twitter non ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo. I fan possono stare tranquilli, Massimo Boldi è pronto a tornare più carico di prima dopo questo spiacevole episodio. Per fortuna il ragazzo non ha riportato danni fisici importanti. Sulle strade italiane questi episodi sono purtroppo frequenti. Bisogna sempre prestare massima attenzione alla guida.

