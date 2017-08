Lucas Peracchi in ospedale / Uomini e Donne, l'ex tronista allarma i fan: ecco cos'è accaduto

Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne

Momenti di paura per Lucas Peracchi! L'ex tronista di Uomini e Donne ha allarmato tutti i suoi fan pubblicando un brevissimo video su Instagram Stories lo si vede ricoverato su un letto d'ospedale. Un'immagine che ha lasciato tutti senza parole, visto che solo poche ore prima Lucas si mostrava felice e in ottima forma al fianco di sua moglie Silvia Corrias, con la quale stava trascorrendo una bella vacanza. Questo ha fatto temere subito che l'ex tronista avesse subito un incidente, tuttavia per ora non si sanno notizie certe su quello che è accaduto a Lucas. Nel video da lui pubblicato capiamo comunque che non si tratta di qualcosa di grava: Lucas si mostra comunque sereno e scherza con compagno di stanza in ospedale e sdrammarizza, ingendo di puntarsi una pistola alla bocca.

PAURA PER L'EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE

FAN IN ALLARME SUI SOCIAL

Per il momento Peracchi non ha però fornito ulteriori dettagli, anche se sono tantissimi i follower che si sono messi in moto per informarsi sulle sue condizioni. "Che succede? Perchè se in ospedale?" e "Stai bene? Cosa ci fai all'ospedale?" si legge tra i commenti social di Luca, e ancora c'è chi spera che sia qualcosa di banale e non di grave "Lucas qualsiasi cosa ti sia accaduto spero tu stia meglio. Spero davvero non si sia trattato di qualcosa di grave!". Lucas Peracchi, il cui percorso a Uomini e Donne - come i fan ricorderanno - è stato molto turbolento, per ora preferisce mantenere il riserbo sulle motivazioni che, in piena vacanza, l'hanno costretto a correre in ospedale.

© Riproduzione Riservata.