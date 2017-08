Marisa Laurito/ Torna in tv dopo il Premio Pirotecnico 2017 (Sogno e son desto 3)

Marisa Laurito a Sogno o son desto 3

LA SUA COLLABORAZIONE CON PAOLO VILLAGGIO

Marisa Laurito è stata fra i protagonisti del recente Premio Pirotecnico 2017, che ogni anno viene assegnato ai personaggi più in vista del mondo dell'arte e della cultura, così come dell'imprenditoria. L'attrice comica ha ricevuto l'onorificenza a Rapallo lo scorso luglio, mentre a fine agosto sarà fra gli ospiti del Giuditta Pasta grazie a Due donne in fuga, dove la vedremo con Benedicta Boccoli, Sergio Muniz e Diego Ruiz. Questa sera, sabato 12 agosto 2017, Rai 1 riproporrà uno degli ultimi interventi televisivi di Marisa Laurito grazie a Sogno e Son Desto 3, il programma di Massimo Ranieri. Il nome della comica è rimbalzato di recente fra le pagine di cronaca anche per la sua collaborazione con Paolo Villaggio, recentemente scomparso e fra i protagonisti del suo ultimo film, W Gli Sposi.

IL TESTIMONE DI RON

In Sogno e Son Desto 3, Marisa Laurito raccoglie il testimone di Ron e riveste i panni della moglie del conduttore. Massimo Ranieri e la comica sono impegnati nello scegliere un regalo da fare a due amici in occasione del loro matrimonio. Una scena divertente che illustra uno spaccato comune a tante coppie, alle prese con un dibattito su quale opzione permetta di spendere poco e di fare allo stesso tempo bella figura. La prima ipotesi riguarda infatti il frigorifero, un regalo significativo ma troppo costoso, per poi prendere in esame un servizio da tè per 12 persone. Peccato che secondo Marisa Laurito, i due sposi non conoscano così tante persone e quindi anche questa idea viene scartata. Alla fine di un botta e risposta senza tregua, la Laurito e Ranieri concludono che la coppia di amici dovranno accontentarsi di una telefonata, ma visto che la donna sbaglia a comporre il numero, il marito conclude che dovranno essere gli sposi a doversi fare vivi nel caso in cui vogliano gli auguri.

LA CARRIERA

Classe 1954, Marisa Laurito inizia a sognare di diventare attrice già da piccola e corona il suo sogno entrando a far parte della compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Debutta infatti als uo fianco ne "Le bugie con le gambe lunghe" del 1969, che la porta poi a firmare il primo contratto appena tre anni più tardi. In questo stesso periodo, Marisa Laurito assume il ruolo di comparsa in alcune opere messe in onda dalla Rai e la popolarità giunge 15 anni più tardi, grazie a "Quelli della notte", dove la troviamo al fianco di Renzo Arbore. Sarà la prima di una lunga presenza scenica, che la porterà al di sotto dei riflettori anche in qualità di conduttrice. Nel 1987 conduce infatti Marisa la nuit ed un anno più tardi guida l'edizione di Domenica In, cantando anche la sigla con la sua canzone "Ma le donne". Dopo un breve allontanamento dalla Rai, Marisa Laurito ritorna negli anni '90 nella rete generalista grazie a Pomeriggio in famiglia, che conduce al fianco di Alessandro Cecchi Paone e Paola Perego. Il suo ultimo intervento televisivo risale al 2014, quando la vediamo fra i concorrenti di Ballando con le stelle.

