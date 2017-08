Morgan/ Dall'addio ad Amici alle parole su Marco Mengoni (Sogno e son desto 3)

Morgan, Sogno e son desto 3

QUEL PRESUNTO COMPLOTTO ALLE SUE SPALLE

Morgan è di sicuro fra i cantautori e personaggi televisivi più discussi degli ultimi decenni. Nota la sua verve contestatrice che lo ha portato a scontrarsi con diverse produzioni televisive, così come la sua bravura in campo musicale. In questi giorni lo abbiamo visto impegnato al Ghironda festival di Santa Cersarea Terme, in qualità di inviato speciale. L'artista ha percorso infatti la famosa scalinata di 100 gradini tramite cui si accede a Porto Miggiano, una delle cornici più magiche del territorio italiano, per poi dare il via alla festa a base di musica e drink. Dopo la sua uscita da Amici di Maria De Filippi, a causa di un presunto complotto ordito alle sue spalle, Morgan è ritornato a far parlare di sé di recente, a causa di un'affermazione forte su Marco Mengoni. Quest'ultimo infatti dovrebbe a Morgan il suo successo. Questa sera, sabato 12 agosto 2017, rivedremo Morgan al fianco di Massimo Ranieri in Sogno e Son Desto 3.

L'AFFETTO CON RANIERI

Morgan ha accompagnato Massimo Ranieri in Sogno e Son Desto lungo tutta la terza edizione. Un ruolo defilato e placido allo stesso tempo, che ha messo in luce una forte sinergia fra i due cantautori. L'affetto fra Ranieri e Morgan è stato evidente fin dalle prime battute e questa sera vedremo l'ex frontman dei Blu Vertigo impegnato in diverse performance musicali, sia in assolo che in duetto con il timoniere. La seconda puntata dello show, in replica su Rai 1, mette in scena anche il saluto fra Morgan e Massimo Ranieri, per via della partecipazione del primo al Festival di Sanremo 2016. La parte finale dell'appuntamento verrà riservata infatti ad uno scambio di emozioni e lodi a cuore aperto fra i due artisti, subito dopo l'esibizione di Morgan in "Una carezza in un pugno" di Adriano Celentano.

LA CARRIERA

Nato nel 1972, Marco Castoldi diventa Morgan nel 1988, quando nasce la sua collaborazione con Andrea Fumagalli e la fondazione del gruppo musicale Golden Age. In questi anni, Morgan ha già alle spalle un lungo trascorso con la musica, una sua grande passione che lo spingerà a non terminare gli studi e che lo avvicinerà ai sintetizzatori, parte integrante del suo repertorio musicale. Il primo album del neo duetto prende vita alla fine degli anni '80, un insuccesso che provocherà tuttavia lo scioglimento della band. Ed è qui che emergono i Bluvertigo, composti dai soli Morgan e Fumagalli. Fabiano Villa invece diventerà il cantante dei Rapsodia, con cui collezionerà una carriera meno fortunata dell'ex compagno di squadra.

