OPERAZIONE SAN GENNARO/ Su Rai 3 il film con Nino Manfredi e Totò (oggi, 12 agosto)

film commedia in prima serata su Rai 3

NEL CAST NINO MANFREDI E TOTO'

Operazione San Gennaro, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 12 agosto 2017 alle ore 21:10. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta nel 1966 da Dino Risi. Il protagonista principale del film è Nino Manfredi, uno dei mostri sacri della commedia all'italiana. Dopo aver iniziato a recitare subito dopo la fine della guerra, l'attore ciociaro si era affermato nel 1959 con Audace colpo dei soliti ignoti, iniziando un ciclo straordinario che lo avrebbe visto protagonista in pellicole come Straziami, ma di baci saziami (1968), Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa? (stesso anno), Nell'anno del Signore (1969), Per grazia ricevuta (1971), Le avventure di Pinocchio (1972), Pane e cioccolata (1973), C'eravamo tanto amati (1974), In nome del Papa re (1977) e Cafè Express (1980). Dopo questo periodo d'oro, anche a causa del declino del nostro cinema, ha iniziato a frequentare il piccolo schermo, partecipando a produzioni di un certo successo, in particolare Linda e il brigadiere. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

OPERAZIONE SAN GENNARO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La narrazione che si snoda lungo l'arco di 98 minuti, inizia con l'arrivo a Napoli di Maggie (Senta Berger), Jack (Harry Guardino) e Frank (Ralph Wolter), tre ladri professionisti giunti dagli Stati Uniti con il compito di rubare il tesoro di San Gennaro. Per riuscire nell'impresa capiscono però di dover chiedere aiuto ai professionisti del posto, a cominciare da Don Vincenzo, detto o'fenomeno (Totò), incarcerato a Poggioreale e ormai troppo anziano per poter pensare ad imprese così complicate. E' lui stesso quindi a consigliare al trio di rivolgersi a Dudù (Nino Manfredi), ovvero Armandino Girasole, boss di una banda male assortita. A comporla sono l'assistente Sciascillo (Mario Adorf), il Barone (Pinuccio Ardia), il Capitano (Dante Maggio), un leader della tifoseria partenopea, e Agonia (Ugo Fangareggi). All'inizio Jack e compagni si tengono sul vago, senza svelare del tutto i propri piani, ma chiedendo una mano per un grosso colpo. L'impresa volge subito al peggio, tanto che Frank muore durante una festa dopo essersi ingozzato di cozze. L'evento, però, spinge Jack a sbottonarsi del tutto rivelando le sue vere mire. Se i 30 miliardi di guadagno preventivato ingolosiscono non poco la banda, dall'altro lato rimane una certa resistenza, in quanto a Dudù e compagni sembra di dare vita ad un sacrilegio. Poi, però, le resistenze si affievoliscono, anche perché in realtà Dudù è arrivato alla risoluzione di tenersi tutto il tesoro per sé, destinandone una parte a Napoli. Il piano definitivo, prevede in particolare l'effettuazione del colpo nel corso della serata finale del Festival canoro, approfittando della distrazione della cittadinanza. La banda si mette quindi all'opera nell'ora stabilita, con esiti non proprio brillanti, tanto che il Capitano e Agonia sono subito arrestati, grazie ad una soffiata. Dudú, Jack e Maggie, si ritrovano a loro volta bloccati nella cripta della chiesa in cui è contenuto il tesoro, trovando però casualmente un pertugio. Entrati in una stanza, trovano Sciascillo che è invece entrato dal portone della chiesa, lasciato aperto per una dimenticanza del guardiano. Il gruppo si impossessa del tesoro, ma poi gli americani riescono ad ingannare i napoletani, scappando col bottino. Maggie, però, non vuole dividere con nessuno, per cui uccide Jack, facendone poi precipitare in mare la macchina. Mentre la donna sta per partire da Capodichino, diretta in patria, Dudù riesce infine a raggiungere lo scalo e a recuperare il tesoro. Quando pensa finalmente di essere riuscito nel suo intento, il boss deve però fare i conti con la madre adottiva, Assunta (Vittoria Crispo) che si è nel frattempo rivolta alle più alte gerarchie del clero partenopeo. L'unica consolazione per Dudù sarà quella di essere scambiato per colui che ha salvato il tesoro di San Gennaro, restituendolo alla città.

