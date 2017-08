Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 12 agosto 2017

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

I SEGNI IN ATTESA

Alcuni segni zodiacali sono da considerarsi in attesa, andiamo a vedere da vicino quanto raccontato nell'oroscopo di Paolo Fox. Entro il dieci ottobre ci potrebbero essere delle novità dal punto di vista del lavoro per il segno della Bilancia. I Pesci devono coltivare i rapporti che nascono in questo periodo, perché potrebbero poi consolidarsi nei prossimi mesi. Il noto astrologo ha ribadito più e più volte che per questo segno l'autunno sarà entusiasmante, bisogna assolutamente stare attenti però a fare delle scelte avventate ora che possono pregiudicare anche il futuro. Il Sagittario avrà un mese di tira e molla tra questa fine di agosto e questo inizio di settembre. E' un periodo passeggero verso quella che potrebbe essere una rinascita in vista della fine dell'anno. Sicuramente però il momento attuale non deve essere condizionato da errori. Lo Scorpione deve programmarsi questi ultimi mesi dell'anno perché il 2018 sarà sicuramente molto importante e pieno di sorprese.

AMORE, SCOSSONI PER IL CAPRICORNO

In questo weekend per il Toro sono favoriti gli incontri, che potrebbero portare a situazioni molto interessanti. Il Cancro deve far quadrare i rapporti con Scorpione e Pesci con i quali si potrebbe davvero costruire qualcosa di forte. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox la Bilancia vive una domenica interessante anche da questo punto di vista, mentre per lo Scorpione ci potrebbero essere delle situazioni conflittuali. Il Capricorno vive un periodo di verifica che mette un po' d'ansia. A volte si deve cercare di essere più equilibrati, ma le storie forti resisteranno anche ad eventuali scossoni. Il momento è molto difficile, ma persone care potrebbero anche dare sostegno morale. I Pesci devono stare molto attenti alle storie che stanno per nascere ora, perché poi si potrebbero rivelare successivamente molto importanti. Bisogna stare però attenti che qualcuno di sbagliato si imponga nella vita, rischiando di trovare delle difficoltà non gestibili.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' molto interessante per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andare a fare un parallelo tra ieri e oggi. La Luna si è raffreddata nel segno dell'Ariete anche se le complicazioni non sembrano essere finiti. Il Toro si trova a dover affrontare dei problemi che negli scorsi mesi sembravano nettamente più facili. Il Cancro ha superato il disagio provato ieri, rapporti con Scorpione e Pesci possono essere interessanti. I Gemelli continuano il loro periodo di crescita, c'è la volontà di trovare persone che possano regalare soddisfazioni. Lo Scorpione deve affrontare un momento sentimentale un po' complicato come ieri, la situazione non si è risolta ancora del tutto. Il Capricorno che incontrava dei grandi traguardi sembra aver raggiunto un certo equilibrio che di sicuro regala anche soddisfazioni interessanti. Attenzione nelle prossime ore quando potrebbe accadere qualcosa di inaspettato.

