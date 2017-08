PREY-LA CACCIA E' APERTA / L’ex RoboCop, Peter Weller, accerchiato dai leoni nel film su Italia 1 (12 agosto)

Prey - la caccia è aperta

IL CAST DEL FILM

Prey - a caccia è aperta è un thriller d'avventura di produzione americana del 2007 e andrà in onda in seconda serata alle 22.55 oggi su Italia 1. il film è stato diretto dall'eclettico regista sudafricano Darrell James Roodt celebre per il suo biotopic su Winnie Mandela e per film come Yesterday e Van Helsing-Dracula's revenge. La scenggiatura è di Tiaan van Tonder. Gli attori protagonisti sono: Bridget Moynahan celebre per la saga di John Wick, l’attrice è stata anche sulle prime pagine di tutte le riviste per essere stata fidanzata con Tom Brady, dal quale ha avuto un figlio e dal quale è stata lasciata, ancora incinta, in favore della super modella Gisele Bündchen; Peter Weller diventato famoso per RoboCop, l’attore è anche uno stimato storico che insegna presso la prestigiosa Syracuse University; Jamie Bartlett, Conner Dowds e Carly Schroeder. P

REY – LA CACCIA E APERTA, LA TRAMA

Tom Newman, ingegnere idroelettrico americano viene ingaggiato da una compagnia sudafricana per la costruzione di una diga. L'uomo si è da poco sposato con Amy e decide di portare la nuova moglie e i suoi figli nel paese per vivere un'esperienza di safari, unendo lavoro e piacere. Per una serie di impegni improrogabili Tom non può partecipare al safari e così Amy e i due figli di Tom, Jessica e David, partono da soli a bordo di una jeep con una guida locale. I quattro si addentrano nella fitta foresta, ma durante l'escursione l'auto ha un problema e quando si fermano un gruppo di leoni li assale. Brian, la guida della spedizione viene sbranato ed Amy non può fare altro che barricarsi nella jeep insieme ai ragazzi. La donna non può in alcun modo mettersi in contatto con i soccorsi e con l'auto in panne spera solo che il marito si accorga della loro assenza e faccia partire le ricerche. Rientrato a casa, Tom scopre della prolungata assenza della sua famiglia e decide di muoversi. Non sapendo bene cosa fare assume il cacciatore ed esperto esploratore Crawford per fargli da guida nell'esteso parco africano. Le ricerche non danno nessun esito, la pioggia della notte precedente ha fatto perdere le tracce della jeep. Nel frattempo Amy e Jessica, nonostante i malumori familiari, uniscono le forze per cercare di resistere all'assalto. I tre all'interno della jeep, durante un momento di distrazione dei leoni riescono anche a procurarsi dell'acqua e cercano aiuto in un gruppo di cacciatori, giunti sul posto per i leoni. Alcuni di loro però vengono uccisi dalle belve. Crawford e Tom riescono a rintracciare la jeep, che è osservata a debita distanza da altri leoni, nel tentativo di salvare Tom, Crawford muore sbranato. Amy nel tentativo di salvare i ragazzi e Tom decide di sacrificarsi e mentre manda via i ragazzi attira nella jeep l'ultima leonessa e fa esplodere il serbatoio della benzina.

© Riproduzione Riservata.