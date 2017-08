SCUOLA DI POLIZIA 5: DESTINAZIONE MIAMI/ La squadra di poliziotti incontra il nipote di Lassard (12 agosto)

Scuola di polizia 5: Destinazione Miami

NEL CAST ARRIVA MATT MCCOY

Scuola di polizia 5: Destinazione Miami, in onda oggi alle 19.20 su Italia 1, è il quinto capitolo della fortunata saga comica dedicata ad uno sgangherato gruppo di poliziotti pasticcioni. Il film è uscito nel 1988 diretto da Alan Myerson, regista che è famoso per aver diretto la serie televisiva “crescere che fatica”. Gli attori protagonisti sono vecchie conferme del cast e qualche nuova comparsa: Matt McCoy (Nick Lassard), Bubba Smith, (il mitico Hightower) G.W. Bailey (il capitano Harris), che ha recitato nella fortunata serie The Closer e nel suo spin-off Major Crimes, George Gaynes, Michael Winslow, il miitco Jones, in grado di produrre un’infinita varietà di suoni con la propria voce e Lance Kinsey.

LASSARD E' VICINO ALLA PENSIONE

Dopo anni a cercare di cacciare il Comandante Lassard dall'Accademia di Polizia, per il Capitano Harris arriva un colpo di fortuna, il suo superiore è troppo anziano e prossimo alla pensione. Prima di lasciare i suoi amati cadetti la polizia gli assegna un prestigioso premio "Poliziotto del decennio" e il buon comandante decide di portare con sé alla premiazione i suoi beniamini. Il gruppo prenota un volo per Miami, dove ci sarà la cerimonia alla presenza del sindaco e delle maggiori autorità del governo ma Harris e Proctor decidono di non unirsi alla comitiva. Il subalterno del capitano durante la telefonata per prenotare i biglietti aerei, inavvertitamente telefona al poliziotto Jones, celebre per le sue imitazioni e l'uomo fingendosi un addetto dell'aeroporto gli prenota un volo speciale. Il viaggio si rivela un vero e proprio disastro, i due finiscono su un aereo privato che trasporta animali e all'arrivo a Miami fanno una magra figura di fronte a tutti.

All'arrivo Lassard riabbraccia il nipote Nick, promettente poliziotto del dipartimento di Miami, che inquadra subito Harris e gli fa un brutto scherzo in spiaggia. Durante lo smistamento dei bagagli però nessuno si accorge che Lassard è stato vittima di uno scambio di valigie, il comandante in albergo si ritrova tra le mani un'ingente quantità di gioielli e non le sue cose. Poco dopo fanno irruzione nella sua stanza i legittimi proprietari della valigia, che lo sequestrano per rimettere le mani sulla refurtiva.

Harris, credendo sia giunta l'ora del suo riscatto, finisce per farsi rapire anche lui ma a differenza dello scaltro Lassard, che mette fuori gioco il suo rapitore, il povero capitano per una serie di sfortunati aventi finisce in mare. A peggiorare la situazione ci si mette anche un famelico alligatore e solo l'arrivo di Hightower sventa il peggio. La cerimonia di premiazione per Lassard va come previsto ma Harris è costretto a dare una medaglia al suo salvatore, che ottiene una promozione di grado.

L'unica consolazione per Harris è la sua imminente nomina a comandante ma al danno si aggiunge la beffa, visto l'esito dell'operazione e il recupero della refurtiva da parte di Lassard e della sua squadra, il governatore decide che il comandante è è troppo in gamba per andare in pensione e tra la felicità generale viene riconfermato a capo dell'accademia. Gli unici ad essere visibilmente delusi sono Harris e Proctor, che vedono di nuovo sfumati i loro sogni di gloria.

