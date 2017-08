SOGNO E SON DESTO 3 / Ospiti e anticipazioni seconda puntata in replia su Rai 1

Massimo Ranieri presenta Sogno e son desto 3

TORNA MASSIMO RANIERI CON LA REPLICA DEL SUO SHOW SU RAI1

Sogno e son desto 3 è il titolo del ciclo di appuntamenti del sabato sera con Massimo Ranieri and friends. Nato come trasposizione televisiva dell'omonimo spettacolo teatrale, il programma riprende gli schemi del varietà tradizionale e li stravolge, portando in scena uno spettacolo a metà tra il muscal e la tradizionale commedia di stampo partenopeo. Non mancano gli omaggi ai grandi cantautori della scena musicale italiana, oltre alle esibizioni dello stesso Ranieri sulle note dei suoi più grandi successi. A seguito del discreto successo delle prime due edizioni, nel gennaio del 2016 è andato in onda Sogno e son desto 3, con alcune new entry rispetto agli spettacoli di due anni prima. Tra le novità più evidenti, la location (gli studi cinematografici "De Paolis" a Roma) e la direzione d'orchestra, che è passata nelle mani di Leonardo de Amicis. In tutte e quattro le puntate, Ranieri è affiancato da Nina Zilli, nuova partner femminile succeduta a Simona Molinari. Degna di nota la presenza di Enrico Rava, Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Stefano Bagnoli e Riccardo Fioravanti, per uno spazio fisso dedicato alla rivisitazione in chiave jazz di alcuni grandi classici della musica napoletana.

GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA

Proprio in riferimento al melting pot tra generi, il conduttore ha dichiarato: "La canzone napoletana, in origine, si avvicinava molto al jazz: con l'avvento del neomelodico si è un po' evoluta, ma in fondo una nota afro è sempre presente". Tornando agli ospiti, Morgan sarà presenza fissa all'interno delle prime due puntate; staffetta con Serena Rossi, per le ultime due. E se Marco Castoldi canta, la Rossi non è da meno: tutti la conosciamo come attrice, ma Serena nasconde un talento per la musica non indifferente. La terza edizione del programma viene replicata questa estate dal 5 al 26 agosto in prima serata su Rai 1. Tra gli ospiti della puntata di stasera, Morgan, Peppino Di Capri, Gianni Togni, Ron, Renato Pozzetto, Ale e Franz, Marisa Laurito, Antonio Tabucchi, il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e i Tamburellisti di Otranto.

