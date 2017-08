STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Bagnomaria, Jurassic Park (sabato, 12 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset

Nel caldo weekend il palinsesto Mediaset ci farà compagnia con varie possibilità di scelta. Il più visto sarà senz'altro il film comico in onda in prima serata su Canale 5 Bagnomaria, a seguire in seconda serata il film No problem. Italia 1 propone Jurassik park III, in seconda serata il film Prey - la caccia è aperta. In onda su Rete 4 il western In nome di Dio - Il texano, a seguire Squadra antiscippo. La5 ci fa compagnia con Il tempo del coraggio e dell'amore. Mediaset Extra ripropone il film Anni '50. In onda su Iris il film Machine Gun Preacher. Italia 2 propone il film Universal Soldiers Regeneration. Su Top Crime va in onda C.S.I. New York. Boing propone l'allegria di Adventure time. Serata comica dunque su Canale 5 cominciando dal film Bagnomaria, basato sui quattro personaggi tipo della Versilia inventati dall'estro creativo di Giorgio Panariello. A seguire No problem, nella vita dell'attore Arturo realtà e finzione si mescolano, l'attore ha infatti avuto successo con una fiction in cui fa il papà separato, a complicare la sua vita Mirko un bambino che ha perso il papà da poco, convinto che il personaggio di Arturo nella serie sia suo padre.

Italia 1 propone Jurassik park III, lo studio del grado di intelligenza dei velociraptor è alla base di questa nuova avventura, in seconda serata Prey - la caccia è aperta, intenzionato a far familiarizzare Amy, la sua seconda moglie con i figli, Tom organizza una vacanza in Africa che prevede un safari spettacolare, ma una battuta di caccia non prevista li porterà in mezzo ad un branco di leoni affamati. Rete 4 propone il western In nome di Dio - Il texano, protagonisti tre banditi in fuga attraverso il deserto dopo un colpo, che si imbattono in una partoriente che, morendo, affida loro il neonato. Come se la caveranno in quattro? In seconda serata Squadra antiscippo, Er monnezza al secolo il maresciallo Giraldi accanito avversario degli scippatori, condurrà le indagini nel suo specialissimo modo. La5 propone Il tempo del coraggio e dell'amore, in questo episodio

Sira riesce ad entrare nelle grazie di Manuel Da Silva e ad accedere a importanti informazioni per le sorti della guerra. Mediaset Extra ripropone Anni '50, sullo sfondo di una bella Capri si incrociano le vite e gli amori di abitanti e vacanzieri nella splendida cornice degli anni cinquanta. In onda su Iris il film Machine Gun Preacher, appena uscito di prigione, Sam Childers ha voglia di redimersi e la sua missione è ora quella di costruire una casa per gli orfani del Sudan, ma i traumi e la violenza a cui ha assistito minacciano la sua sanità mentale. Italia 2 manda in onda il film Universal Soldiers Regeneration, dove soldati cyborg e terroristi si affrontano nei pressi di Chernobyl. In onda su Top Crime L'apparenza inganna, episodio di C.S.I. New York, cominciano le indagini quando tre ragazze vestite come Audrey Hepburn in "Colazione da Tiffany" rapinano una gioielleria. Su Boing ci terranno compagnia Jake e Finn protagonisti di Adventure time.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

ore 21:11, Bagnomaria (Film)

Ore 23:26 No problem (Film)

Italia 1

ore 21:10, Jurassic Park III (Film)

Ore 22:55, Prey - La caccia è aperta (Film)

Rete 4

ore 21:15, In nome di Dio - Il texano (Film)

Ore 23:34, Squadra antiscippo (Film)

La5

ore 21:10, Il tempo del coraggio e dell'amore - settima puntata (Miniserie)

Mediaset Extra

ore 21:15, Anni '50 (Film)

Iris

ore 20:56, Machine Gun Preacher (Film)

Italia 2

ore 21:10, Universal Soldiers Regeneration (Film)

Top Crime

ore 21:10, C.S.I. New York - Stagione 3 Episodio 2 - L'apparenza inganna (Telefilm)

Boing

ore 20:30, Adventure Time (Cartoni)

