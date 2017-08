STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sogno e son desto, Operazione San Gennaro (sabato, 12 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai

Sabato 12 agosto 2017 Rai Uno trasmetterà il programma di intrattenimento e musica Sogno e son desto, che grazie alla presenza di ospiti come Francesco De Gregori e Andrea Bocelli sarà probabilmente il programma più visto delle reti Rai. Su Rai Due andrà in onda la diretta delle gare dei campionati mondiali di atletica leggera. I film proposti dalle reti Rai saranno Operazione San Gennaro su Rai Tre, Elephant White su Rai 4 e Ritorno a Tara Road su Rai Movie. Per quanto riguarda i telefilm ci saranno invece Dottor Klein in seconda serata su Rai Uno e Grand Hotel su Rai Premium. Rai Due e Rai Tre trasmetteranno i programmi di informazione TG2 Dossier e TG3 nel Mondo Estate. Su Rai 5 andrà in onda Teatro - Sim sala music canzone comica.

Rai Uno trasmetterà una replica del programma Sogno e son desto andata in onda l'11 gennaio 2014. Gli ospiti della trasmessione condotta da Massimo Ranieri saranno Francesco De Gregori, Andrea Bocelli e Lucia Bosè. Nell'episodio del telefilm Dottor Klein intitolato Ebrezza, in onda in seconda serata sulla prima rete Rai, due ragazze finiscono in ospedale dopo una notte di sballo. A partire dalle 21.05 si potrà assistere alle finali dei 100m ostacoli maschile, tiro del giavellotto femminile, 5000m maschile, 4x100m femminile e 4x100m maschile. A seguire ci sarà il TG2 Dossier. Rai Tre proporrà il film Operazione San Gennaro diretto da Dino Risi e interpretato da Totò e Nino Manfredi. In seconda serata andrà in onda TG3 nel Mondo Estate. Il thriller Elephant White trasmesso da Rai 4 ha come protagonista un killer che viene assoldato per eliminare un'intera organizzazione criminale che si occupa di prostituzione minorile in Thailandia. La trasmissione Teatro - Sim sala music canzone comica in onda su Rai 5 proporrà dei tradizionali monologhi comici di attori italiani presentati e commentati da Raul Cremona. Ritorno a Tara Road, in onda su Rai Movie, è un film irlandese del 2005 diretto da Gillies MacKinnon. Una donna americana a cui è morto da poco il figlio adolescente e un'irlandese che è stata lasciata dal marito si contattano fortuitamente al telefono e decidono di scambiare per alcuni mesi le loro case per tentare di superare le loro crisi. Rai Premium trasmetterà la seconda puntata del telefilm italiano Grand Hotel ambientato nel 1905 al Grand Hotel Paradiso sulle Dolomiti.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

ore 21.15 Sogno e son desto del 11/01/2014, musica

ore 00.00 Dottor Klein, telefilm

Rai Due

ore 21.05 Atletica leggera: Campionati mondiali 2017, sport

Rai Due ore 23.15 TG2 Dossier, informazione

Rai Tre

ore 21.10 Operazione San Gennaro, film

ore 23.00 TG3 nel Mondo Estate, informazione

Rai 4

ore 21.05 Elephant White, film

Rai 5

ore 21.05 Teatro - Sim sala music canzone comica, teatro

Rai Movie

ore 21.20 Ritorno a Tara Road, film

Rai Premium

ore 21.20 Grand Hotel, telefilm

