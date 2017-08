STEFANO DE MARTINO/ Gilda Ambrosio o Belen, chi è la migliore?

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata

IL GOSSIP

L'ex marito di Belén Rodríguez è stato paparazzato in compagnia della stilista napoletana Gilda Ambrosio. Non solo: i due sono stati immortalati nell'atto di scambiarsi romantiche effusioni alle Isole Baleari. Nonostante le voci su un presunto riavvicinamento tra De Martino e l'ex moglie Belén, De Martino avrebbe occhi solo per l'Ambrosio. I due sono stati pizzicati insieme già qualche giorno fa, ma mancava la prova fotografica. Oltretutto, De Martino e l'Ambrosio erano in vacanza in compagnia di amici, e sarebbe stato un azzardo parlare di fuga romantica. D'altra parte, tra party e gite in barca, il feeling era visibile. A lanciare il gossip la rivista Spy, la quale sosteneva che Stefano avesse letteralmente perso la testa per Gilda. Nel pezzo si faceva riferimento a una presunta trasferta in un romantico resort piemontese, il tutto per sfuggire (con scarso successo) al Grande Fratello dei paparazzi. Ora, sebbene gli scatti non siano nitidissimi, il gossip è ormai assodato.

GILDA VS BELÉN

Gilda Ambrosio è nata a Napoli nel 1992, ma vive a Milano dove lavora nel ramo della moda. A dispetto della giovane età, l'Ambrosio è anche designer, brand consultant e scopritrice di nuovi trend. Quello con Gilda rappresenta il primo flirt post-Belén, per un De Martino che ultimamente aveva occhi solo per il figlio Santiago. La bella stilista è riuscita a conquistarlo con il suo charm, la sua bellezza e il suo carisma, cose che De Martino non ha mai disdegnato. Appresa la notizia, i fan hanno tempestato le bacheche di entrambi di domande e complimenti. Nessuna reazione da parte di Belén, ancora impegnatissima con il suo Andrea a Brno. I due hanno recentemente festeggiato il compleanno di lui: "A te tutte le cose più belle di questo mondo. Buon compleanno", le ha scritto la Rodríguez sui social, sotto una bella foto che li ritrae abbracciati.

