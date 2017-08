Tania Cagnotto è incinta / La campionessa azzurra aspetta il primo figlio da Stefano Parolin: l'annuncio

Tania Cagnotto

"Dopo aver vissuto emozioni indescrivibili nello sport, da oggi una nuova avventura altrettanto emozionante ci attende all'orizzonte #noi3 #family #momtobe": è con queste partole che Tania Cagnotto, la nota campionessa azzurra di tuffi, annuncia di essere in dolce attesa. Lo fa come si fa ai tempi nostri, sui social, con uno scatto pubblicato su Instagram e realizzato da Piergiorgio Pirrone che la ritrae tra le braccia del marito Stefano Parolin. A pochi mesi dalla nascita della bimba della sua compagna di sincro Francesca Dallapè, la Cagnotto annuncia al mondo di essere in procinto di diventare mamma. Solo lo scorso settembre, la tuffatrice azzurra più titolata ha coronato il suo sogno d'amore e ha sposato Stefano in una elegante e bellissima cerimonia all'Isola d'Elba.

BEBÈ IN ARRIVO PER TANIA CAGNOTTO E STEFANO PAROLIN

L'ANNUNCIO SU INSTAGRAM

In un'intervista rilasciata lo scorso maggio a Vanity Fair, Tania Cagnotto aveva parlato della maternità, del desiderio di allargare la famiglia che, tuttavia, non era imminente: "Sì, la maternità rientra tra i miei progetti, futuri però. Adesso ho bisogno di staccare, di ritagliare un periodo tutto per me, di vivere il mio matrimonio". Sembra, però, che le idee nella coppia siano cambiate e che la Cagnotto abbia voluto accelerare i tempi. Nel breve messaggio pubblicato sui social, la Cagnotto non svela però ulteriori dettagli sulla gravidanza. Non sappiamo infatti a quale mese sia la campionessa azzurra nè se il bebè in arrivo sarà maschietto o femminuccia. Non ci resta che attendere le nuove rivelazioni della bellissima coppia, intanto non ci resta che fare loro le migliori congratulazioni.

