UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Claudio Sona, il caos dopo lo scandalo a colpi di like (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Tra gli argomenti caldissimi di questi ultimi tempi, sono già emerse delle indiscrezioni non da poco sul prossimo trono gay di Uomini e Donne. Purtroppo, lo scandalo legato a Claudio Sona, pare non avete giovato affatto al programma ed anzi, gli estimatori delle dinamiche giovani, si sono sentiti traditi dalla redazione che ha affrontato la questione forse in maniera un poco troppo leggera. Raffaela Mennoia online, ha più volte cercato di chiarire la spinosa faccenda ma, i botta e risposta mediatici le hanno ancora di più fatto perdere in credibilità. Dopo che Juan Sierra ha lanciato la bomba, sul web - più precisamente su Facebook - la redazione della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, ha postato un pensiero molto generico mettendo poi da parte la questione. Ecco perché, si spera che il tutto sia in standby perché il chiarimento potrebbe arrivare direttamente in onda con Maria. La conduttrice, aveva creduto moltissimo nel percorso di Claudio Sona ma lui ha voluto tradire tutti, prima di tutto se stesso. Semplicemente per avida smania di protagonismo, ha anche messo KO la sua carriera televisiva sul nascere. Come dice Alberto Dandolo (che si è massicciamente occupato della questione) le porte del mondo dello spettacolo per lui sono ormai chiuse. Potrebbe essere anche per questo che il trono gay non partirà a settembre come tutti gli altri? L'indiscrezione giunge tra le pagine del settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini che ha posto l'accento sull'attenzione che la redazione del programma sta avendo nel selezionare il giusto protagonista di questa nuova stagione. Del resto, rifare una brutta figura non gioverebbe affatto al programma che già, attraverso Claudio Sona e le sue bugie, in qualche modo ha perso di credibilità.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

LIKE FOR LIKE, L'IRONIA DI CLAUDIO SONA

Anche Juan Sierra è tornato sulla questione nel corso delle passate ore. Con una nuova tinta colore platino, il modello spagnolo ha postato uno scatto su Instagram insieme alla madre ed anche in questo caso, ha voluto ribadire la sua onestà: “Mia mamma mi ha insegnato ad essere felice, ad essere pazzo e chic come lei, a sorridere sempre, ma soprattutto mi ha insegnato a rispettare, amare e ad essere sincero. Mi ha sempre rispettato nelle mie scelte fatte col cuore. Giuro per lei che mai ho detto una bugia sul famoso caso che mi ha fatto soffrire tanto e credetemi che prima o poi ne saranno tutti consapevoli!! Non mi poteva capitare una mami migliore!!!”. Ed intanto, Claudio Sona in vacanza continua a perdere follower ed infatti, più di diecimila utenti hanno deciso dopo lo “scandalo” di non seguirlo più. Proprio in riferimento alla “guerra dei like”, ultimamente ha postato uno scatto con un messaggio ironico in quanto, le sue ex fan gli hanno fatto presente che anche avendo più seguaci di Mario Serpa, l'ex fidanzato si porta a casa molti più feedback positivi di lui. Cliccate qui per leggere la sua reazione e vedere lo scatto.

