UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news: Gemma lontana da Marco, quando un faccia a faccia? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Gemma Galgani e Marco Firpo sono in evidente crisi. La dama più amata del trono over di Uomini e Donne, ha dichiarato che ultimamente preferisce dedicarsi alla sua persona piuttosto che all'amore. Dopo questa breve – ma intensa – intercettazione di Panorama.it, il popolo del web è letteralmente impazzito. Quale sarà adesso il destino televisivo della bionda dama? Tornerà in trasmissione ancora una volta oppure non avrà il “coraggio” di varcare la soglia degli Studi Elios di Roma? Noi immaginiamo già Tina Cipollari affilare le unghie al suono di “Io l'avevo detto!”. Per la burrosa opinionista, quella con Marco era una relazione d'amore dettata solo dal sacro fuoco del “business” ecco perché, l'ex vamp aveva dato alla coppia solo un paio di mesi insieme e nulla di più. A questo punto, gli estimatori si chiedono se li vedremo in onda faccia a faccia per capire cosa sia realmente accaduto per decidere di rompere. La dama intanto è tornata su Instagram sorridente come non mai abbracciando un bimbo: “Un momento indimenticabile con Umbi un bimbo speciale... dove passa semina sorrisi come tutti i bimbi dopo tutto... hanno questa capacità di rendere tutto più leggero, divertente e gioioso anche con un semplice sguardo!!! Sono la nostra forza e il nostro coraggio, loro sono sempre pronti a nuove avventure, forse anche un po' ignari e ingenui delle conseguenze ma questo può solo che renderci più forti!!! Grazie Umbi e grazie a tutti i bimbi del mondo per esistere...”, ha scritto la Galgani.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS

GEMMA E GIORGIO, CONFERMATI OPPURE NO?

Le vacanze di Gemma attualmente, sembrano essere lontana da Marco, almeno fisicamente. Al momento però, non si sa se la coppia si sia presa un periodo di pausa o se di contro, abbia interrotto ogni tipo di rapporto. Le voci di una crisi circolavano già da giorni e con la sua veloce dichiarazione, la dama del trono over ha offerto quasi una mezza conferma. Anche riguardo Uomini e Donne, Gemma è stata vaga affermando che se la redazione dovesse richiamarla, lei sarà ben lieta di tornare. Dubbi anche per Giorgio Manetti, alle prese con la stesura del suo primo libro, ha confessato infatti di non essere certo di volere tornare in trasmissione. Per il cavaliere toscano la sua prima opera letteraria rappresenta davvero una svolta a cui tiene in particolare modo. Naturalmente all'interno del volume sarà presente anche un intero capitolo dedicato alla esperienza televisiva a Uomini e Donne, tra la stima per Maria De Filippi, l'amicizia con Tina e Gianni e la storia d'amore (ormai archiviata) con Gemma Galgani.

© Riproduzione Riservata.