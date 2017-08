ANGELI - UNA STORIA D’AMORE/ Raoul Bova e Vanessa Incontrada nel film di oggi su Canale 5 (13 agosto 2017)

Una scena del film

IL CAST DEL FILM

Angeli - Una storia d'amore è un film per la tv di genere sentimentale. Trasmesso per la prima volta nell'ottobre del 2014 ha registrato un incredibile share. I personaggi principali hanno il volto di Raoul Bova, che interpreta Claudio, e Vanessa Incontrada, che interpreta Luisa. Si tratta di attori che certamente con la loro popolarità hanno favorito il successo della produzione. Nel cast ci sono anche Ugo Pagliai, Marco Bonini e Clotilde Sabatino. Il film è stato diretto da Stefano Reali, che ha contribuito a curare anche la sceneggiatura. Il soggetto ha visto la collaborazione di Teodosio Losito, dei fratelli Vanzina, Luigi Montefiori e Laura Sabatino.

ANGELI - UNA STORIA D’AMORE, LA TRAMA

Claudio è un affascinante romano di origini nobili, che grazie alla somma di denaro ereditata dai propri genitori conduce un'esistenza lussuosa ma povera di stimoli. L'apatia è all'ordine del giorno nella quotidianità di Claudio, per non parlare del suo rapporto con l'altro sesso: si tratta di relazioni saltuarie e insignificanti. Tutto cambia quando Claudio conosce Luisa, che di professione fa la poliziotta, dopo aver evitato una rapina ai danni di un uomo.

Approfondendo la conoscenza di Luisa, Claudio capisce finalmente il valore di una relazione stabile, la gioia di aver accanto una sola donna che conta: pare proprio che Luisa sia stata mandata dal cielo per trasmettergli maggiore positività. Le cose sembrano andare per il meglio, fino a quando il destino non ci mette lo zampino: purtroppo, Luisa rimane vittima di un bruttissimo incidente, entrando in coma. Tutto ciò getta Claudio nella disperazione più totale, arrivando addirittura a pregare il Cielo di prendere la propria vita piuttosto che quella di Luisa.

Come per magia, le sue preghiere vengono ascoltate da un angelo, che concederà a Claudio quello che desidera a una sola condizione: che diventi un angelo a sua volta, che si alieni totalmente dalle relazioni umane in quanto lui stesso non è più umano ormai. Claudio, pur di avere salva la vita della donna amata, decide di accettare e rinunciare alla sua umanità. Ma non tutto è perduto: c'è ancora un'altra possibilità di tornare umano, per riuscirci Claudio dovrà fare tante buone azioni per aiutare il prossimo, riuscire a compiere ben tre miracoli. Luisa, nel frattempo, si risveglia dal coma, ma non ricorda nulla dell'accaduto: ha resettato tutto, non ricorda nemmeno di aver frequentato Claudio. Quindi la missione è duplice: tornare umano e cercare di conquistare, ancora una volta, il cuore di Luisa, soprattutto quando un altro uomo comincia a farle la corte...

