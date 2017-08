BELFAGOR - IL FANTASMA DEL LOUVRE/ Sophie Marceau nel film di oggi su Iris (13 agosto 2017)

Una scena del film

IL CAST

Il film horror Belfagor - Il Fantasma del Louvre è stato girato nel 2001 dal regista Jean-Paul Salomé. L'ispirazione di base per il soggetto risale a una novella del 1927 dal titolo Belphégor scritta da Arthur Bernède da cui fu tratto un film già in quell'anno. Seguì uno sceneggiato televisivo degli anni Sessanta che fu trasmesso anche in Italia ed ebbe un grande successo; il film del 2001 è quindi il terzo adattamento cinematografico e televisivo del racconto originale. Il nome Belfagor è mitologico e nel cristianesimo è stato assimilato al Demonio. Il cast del film è formato da Sophie Marceau (Lisa Anderson), Michel Serrault (Verlac), Julie Christie (Glenda Spender) e Frédéric Diefenthal (Martin). La pellicola è ambientata a Parigi e molte location sono state girate all'interno del museo del Louvre.

LA TRAMA DEL FILM

Lisa possiede un piccolo negozio di souvenir a Parigi, vicino al celebre Louvre. Un giorno al museo arriva una cassa misteriosa: contiene un antico manufatto egizio che dovrà essere esaminato dalla professoressa Glenda Spender. La studiosa scopre che all'interno del sarcofago è celata una mummia, la quale non attende altro che di risvegliarsi. Ben presto infatti nel museo iniziano a verificarsi fatti strani e misteriosi, con la scomparsa di alcuni reperti molto preziosi. Lisa un giorno entra per caso di notte nel museo ed è lei stessa testimone della presenza oscura che si aggira tra le sale del Louvre. Per cercare di far luce sulla vicenda viene chiamato il detective Verlac, che è ormai prossimo alla pensione, ma proprio in virtù della sua esperienza potrebbe riuscire a scoprire il modo di placare la furia che è stata risvegliata dall'uomo.

© Riproduzione Riservata.