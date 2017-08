Belen Rodriguez / News: ritorno di fiamma con Stefano sempre più vicino? Il gesto che fa chiarezza (13 agosto)

Belen Rodriguez

Le riviste di gossip ne sono convinte: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più vicini, tanto che sarebbero quasi pronti a tornare insieme. Nell'ultimo numero del settimanale Mio, viene infatti lanciata l'indiscrezione: "Si fa sempre più insistente la voce che Belen Rodriguez, 32, si sta riavvicinando all'ex marito Stefano De Martino. I due, infatti, si sarebbero rivisti a Ibiza per trascorrere qualche giorno insieme al loro figlio Santiago, 4, e al fratello di Belen, Jeremias, 24. Non sarà certo felice Andrea Iannone, 28: l'amore tra la showgirl argentina e il pilota di Moto Gp è nato proprio un anno fa. A gennaio, il divorzio tra la Rodriguez e De Martino. Ora, forse, il ritorno di fiamma". È questa è solo uno dei tantissimi articoli dedicati alla Rodriguez e al presunto riavvicinamento all'ex.

RITORNO DI FIAMMA CON STEFANO?

Ormai è ben chiaro che i rapporti tra i due non siano tesi e, anzi, si siano rasserenati e continuino per il meglio, da qui ad avanzare che Belen e Stefano possano tornare insieme risulta azzardato. Eppure di recente anche Giovanni Ciacci, noto giornalista di Novella2000 e volto televisivon di Detto Fatto, ha rivelato di aver ricevuto la soffiata proprio da una persona vicina alla coppia e che avrebbe visto con i suoi occhi i segnali di questo riavvicinamento. Voci a parte, per ora di concreto c'è ben poco che possa confermare questo gossip: Belen appare sempre vicina al pilota Andrea Iannone, con il quale ha una relazione da ormai un anno. Proprio pochi giorni fa è arrivata anche una romantica dedica per il compleanno del pilota di Moto Gp: "A te tutte le cose belle di questo mondo" ha scritto Belen, con tanto di foto di un loro romantico bacio.

