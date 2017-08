COSE NOSTRE, MALAVITA/ Il film di Luc Besson su Italia 1 (oggi, 13 agosto)

Robert De Niro in "Cose Nostre - Malavita"

LUC BESSON ALLA REGIA

Per la prima serata di domenica 13 agosto Rai 4 propone una commedia dall'umorismo nero, Cose Nostre - Malavita. Il film è uscito nel 2013 diretto da Luc Besson, che si è occupato anche della scenggiatura con Michael Caleo e ha prodotto la pellicola. Gli attori protagonisti sono: i premi Oscar Robert De Niro nella parte di Fred Blake alias Giovanni Manzoni e Tommy Lee Jones nel ruolo di Robert Stansfield, Michelle Pfeiffer nella parte di Maggie Blake alias Maggie Manzoni, Dianna Agron nella parte di Belle Blake alias Belle Manzoni (quest'ultima famosa per essere stata tra i protagonisti del telefilm Glee); John D'Leo nel ruolo di Warren Blake alias Warren Manzoni e Jimmy Palumbo nella parte dell'agente di polizia Di Ciccio.

COSE NOSTRE - MALAVITA, LA TRAMA

Giovanni Manzoni è un ex mafioso italo-americano che ha tradito la sua organizzazione criminale e vive da anni nel programma di protezione testimoni dell'FBI insieme alla sua famiglia, formata dalla moglie Maggie e dai due figli adolescenti Belle e Warren. Il suo ex boss, Don Luchese, nonostante si trovi in prigione non ha mai smesso di cercarlo e così a cadenza ciclica la famiglia cambia di continuo identità e si trasferisce in una nuova località. Dopo essere stati rintracciati dagli scagnozzi di Luchese, che Giovanni ha prontamente fatto fuori, la famiglia si trasferisce in Normandia in un paesino sperduto chiamato Chalong-sur-Avre. Il supervisore della famiglia, l'agente speciale Stansfield fa pressione su tutta la famiglia affinché mantengano un basso profilo ma le cose non vanno come previsto. Warren si fa strada nelle gerarchie della scuola a suon di minacce, Belle picchia un paio di ragazzo e una ragazza della sua classe, che le ha rubato degli oggetti dallo zaino. Il meglio di sé lo da Maggie, che fa saltare in aria il minimarket di una coppia che l'ha trattata in malo modo. L'unico a fingere è Giovanni, che ora si chiama Fred, è dice di essere uno scrittore. La verità non è poi così lontana, l'uomo sta veramente scrivendo un libro, quello sulla sua vita e quando Stansfield lo scopre va su tutte le furie. Per una serie di sfortunate coincidenze Don Luchese riesce a rintracciare di nuovo la famiglia e manda un commando in Normandia per eliminarli. I mafiosi però non trovano nessuno in casa, Warren sta cercando di scappare a Parigi per crearsi una piccola organizzazione criminale, Belle dopo una brutta delusione d'amore sta pensando al suicidio, mentre Maggie si trova nella chiesa di un paese vicino. Scoperte le intenzioni di Don Luchese, Stansfield si precipita a Chalong-sur-Avre e scopre che Fred ha trovato nuovo slancio nel fare da relatore ad un cineforum dedicato ai film sulla mafia. Intanto a casa i criminali aspettano tutta la famiglia. Gli uomini di Stansfield muoiono ad uno ad uno e Giovanni riesce a salvare da morte certa la moglie Maggie, rientrata in casa e ignara di tutto. I due ragazzi, hanno dei ripensamenti sulle loro intenzioni e tornano dai genitori ma quando capiscono quello che sta succedendo, decidono di agire. Belle e Warren si dimostrano esterti tiratori e uccidono la maggior parte dei criminali. La famiglia, per il momento di nuovo salva, non può fare altro che fare di nuovo i bagagli e scappare.





