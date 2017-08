GAME OF THRONES 7 / Anticipazioni del 13 agosto: Jon e Daenerys sempre più vicini

Game of Thrones 7, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

ANTICIPAZIONI EPISODIO 5 "FORTE ORIENTALE"

Dopo aver assistito ad una battaglia all'ultimo respiro, Game of Thrones 5x05 ci mostrerà Daenerys mentre assoggetta al proprio volere i prigionieri appena conquistati. Ovviamente qualcuno di loro proverà ad opporsi e farà una brutta fine, mentre molti altri sceglieranno di salvarsi la vita e riconoscerla come Regina. Scopriamo poi che Tyrion è riuscito a salvarsi in seguito all'ultimo attacco, mentre Dickon deciderà di sacrificarsi per non sporcare la propria dignità. Gran parte della prossima trama verrà inoltre dedicata a Jon e Daenerys, quest'ultima di ritorno a cavallo di Drogon. I due avranno modo di trascorrere dell'altro tempo insieme, mentre si preparano per un nuovo scontro.

GAME OF THRONES 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 13 agosto 2017, e domani, lunedì 14 agosto, andrà in onda su Sky Atlantic un nuovo episodio di Game of Thrones 7 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Forte orientale". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) deve ancora subire pressioni da Bronn (Jerome Flynn), che pretende di avere la ricompensa pattuita in precedenza, mentre ripensa alle ultime parole che gli ha detto Olenna (Diana Rigg) prima di morire. Intanto, Randyll (James Faulkner) e Dickon (Tom Hopper) aiutano Lannister ad organizzare il trasporto di cibo e oro sottratti all'Altopiano durante la loro incursione. Ad Approdo del Re, la Regina cerca di ottenere maggiori uomini al suo servizio, sia per una battaglia via terra che via mare, ma Nestoris (Mark Gatiss) le assicura il dovuto solo una volta che il debito dei Tyrell verrà saldato. Meera (Ellie Kendrick) intanto ha ormai concluso il proprio compito con Bran (Isaac Hempstead Wright) e si appresta a fare ritorno nel suo villaggio natale. Ditocorto (Aidan Gillen) invece regala al nuovo Corvo con Tre Occhi una daga di acciaio che è stata usata da chi voleva ucciderlo. Baelish cerca di avere dalla propria parte Bran, non considerando di quante cose sia a conoscenza. Più tardi, Arya (Maisie Williams) fa ritorno a casa e può rivedere i fratelli dopo tanto tempo e Bran la informa di aver avuto una visione su di lei e sul suo tentativo di uccidere Cersei (Lena Headey). Le consegna infine la daga che gli ha regalato Petyr, sicuro che le sarà utile. Arya chiede in seguito a Brienne (Gwendoline Christie) di allenarsi con lei, dimostrando alla guerriera di essere cresciuta dal loro ultimo incontro. In tutto questo, Jon (Kit Harington) mostra a Daenerys ( Emilia Clarke) le incisioni trovate sul vetro di drago, in cui viene narrata un'antica lotta fra gli Estranei e i Figli della Foresta. La Regina ottiene poi conferma della fedeltà di Stark e gli chiede di contro di rinunciare ad ogni titolo per sottomettersi al suo potere. L'umore di Daenerys cambia d'improvviso quando viene informata che Olenna è stata uccisa e decide di dare ordine di attaccare la Fortezza Rossa. Tyrion (Peter Dinklage) cerca di fermare la sua ira, ma la Regina è convinta a mettere in azione i tre draghi. Mentre Daenerys lascia la propria dimora, Theon viene condotto a Corte per chiedere il suo aiuto per liberare Yara (Gemma Whelan). La Regina attacca infatti Jaime mentre su trova sulla Strada della Rosa, riuscendo ad eliminare in un colpo solo la difesa piazzata da Lannister. I Dothraki attaccano poi l'esercito al comando di Daenerys, che si trova su Drogon. Jaime ordina quindi a Bronn di usare lo scorpione di Qyburn per fermare il drago, riuscendo a ferirlo dopo un primo tentativo fallito. Tyrion osserva la battaglia da lontano e dimostra di essere preoccupato per il destino di Jaime, ma viene travolto dal fuoco di Drogon, nonostante Bronn getti se stesso e il nano nelle rapide pur di salvarlo.

© Riproduzione Riservata.