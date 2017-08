Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni e news: Ornella Muti nel cast? L'incredibile indiscrezione

Grande Fratello Vip (Logo)

Poche settimane ci dividono dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi torna alla guida della Casa più spiata d'Italia e mentre in tv va in onda il promo, tutto estivo, nel quale la si vede prendere in faccia gavettoni, sul web corrono le prime voci - alcune quasi confermate - sui concorrenti che la abiteranno. L'ultima arriva da Dagospia ed è un'indiscrezione bomba che svela: "Una signora dello spettacolo ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip in cambio di 40 mila euro a puntata". Il portale Bitchyf ha avanzato alcune ipotesi sull'indiscrezione lanciata da Dagospia, una della quale davvero incredibile e cioè che la signora dello spettacolo in questione sia Ornella Muti.

GRANDE FRATELLO VIP 2017, ANTICIPAZIONI E CAST

ORNELLA MUTI CI SARÀ? INTANTO ARRIVA UN NO...

La famosa e bellissima attrice, mamma di Naike Rivelli, potrebbe quindi essere nel cast mentre non ci sarà Marco Cartasegna che di recente, sui social, ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip con queste parole: “Forse mi rivedrete presto, ma non per quello di cui si è parlato. A quello ho preferito dire di no” ha svelato l'ex tronista. Per il cast del reality di Canale 5 ci sono comunque nomi che appaiono ormai quasi confermatil'attrice Serena Grandi, il cantante, paroliere e personaggio tv Cristiano Malgioglio, l’ex tronista bolognese di Uomini e Donne Luca Onestini, l’attrice Simona Izzo, i fratelli Rodriguez (Jeremias e Cecilia, fratello e sorella di Belen Rodriguez, come unico concorrente), le showgirl Aida Yespica e Carmen Di Pietro, Giulia De Lellis fidanzata dell’ex tronista Andrea Damante, l'attore Lorenzo Flaherty, il conduttore tv e radiofonico Marco Predolin e l’ereditiera Elettra Miura Lamborghini.

