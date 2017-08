IL FIUME DELLA PAURA/ Il film con Meryl Streep su Italia 1 (oggi, 13 agosto)

Meryl Streep ne "Il Fiume della Paura"

ALLA REGIA CURTIS HANSON

Durante la serata di domenica, 13 Agosto 2017, precisamente alle 23.50 Italia1 manderà in onda un interessante film intitolato The River Wild- Il fiume della paura. Si tratta di una pellicola che mescola i generi del thriller e avventura del 1994, di produzione statunitense. Sotto la regia di Curtis Hanson, tra i personaggi principali figurano i volti della pluripremiata Meryl Streep e di David Strathairn che interpretano la coppia di coniugi protagonisti della storia, Gail e Tom Hartman. Oltre questi ultimi, prestano il proprio talento attori come Kevin Bacon nei panni dell'antagonista Wade, John C. Reilly nella parte del suo sodale criminale Terry, e i figli della coppia Willa e Roarke Hartman, interpretati rispettivamente da Stephanie Sawyer e Joseph Mazzello.

IL FIUME DELLA PAURA, LA TRAMA

Il film è ambientato a Boston, la trama verte intorno alle vicende della famiglia Hartman, composta da Gail e Tom e i figli Willa e Roarke. Purtroppo, i coniugi vivono una crisi matrimoniali dalla quale è difficile uscire, perché Gail non perdona al marito il fatto di trascurare la famiglia a causa del lavoro. Tuttavia, le cose proseguono al meglio tra alti e bassi, fino a che non si avvicina il giorno del compleanno di Roarke, in occasione di tale e vento, Gail decide di portare il figlio ed il suo cane in montagna (si tratta di una famiglia appassionata di rafting), mentre il marito è costretto a rinunciare per impegni lavorativi e la figlia maggiore decide di restare per un po' a casa dei suoi nonni. Tuttavia, poco prima della partenza della madre e del figlio, Tom fa in tempo a portare a termine i suoi impegni e raggiunge la sua famiglia che si appresta a partire per le rapide del Canyon, in Montana. La famiglia incontra due uomini, Wade e Terry, e i quattro fanno amicizia e trascorrono la giornata insieme. Durante la sera i festeggiamenti proseguono dopo la faticosa giornata trascorsa a suon di rafting, tuttavia Gail e Tom colgono qualcosa di sinistro nei loro nuovi conoscenti: per precauzioni, i coniugi Hartman decidono di allontanarsi la mattina seguente appena possibile.

Ma le cose non sembrano andare per il verso giusto: infatti, pare proprio che Wade e Terry siano due criminali, lo testimonia il fatto che portano una pistola con loro. Dopo una fuga tentata dal figlio Roarke, i tre vengono infine catturati. La vera intenzione dei due criminali è quella di fuggire il più lontano possibile dal Montana, in quanto hanno commesso numerosi crimini: il più recente riguarda una rapina avvenuta con successo, il cui bottino è trasportato in una valigetta verde. Pertanto, la famiglia Hartman dovrà cercare di sopravvivere non solo alle rischiose rapide del Canyon, ma anche alla pazzia di questi due uomini.

Come andrà? Riusciranno i tre a salvarsi e ristabilire un nuovo equilibrio familiare?





© Riproduzione Riservata.