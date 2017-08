IL PRINCIPE - UN AMORE IMPOSSIBILE 2/ Anticipazioni 13 agosto: ecco perché la fiction non ha funzionato

Il Principe - Un amore impossibile: su Canale 5 la seconda stagione

Con estrema fatica fanno avanti le dinamiche e gli sviluppi della seconda stagione de Il Principe, fiction mandata in onda dall'ammiraglia Mediaset nella seconda serata. Gli ascolti bassissimi hanno per forza di cose impedito alla rete di trasmettere le vicende in prima serata. Nonostante questo, si è comunque voluto mandare in onda l'intera stagione al completo anche perché sarà l'ultima. I continui cambi di programmazione però, stanno facendo infuriare gli estimatori che comunque ad un passo dalla conclusione, vogliono per forza di cose capire come andrà a finire. Il finale appare dietro l'angolo e per molti versi i fan saranno costretti a versare più di qualche lacrima. Così come anticipato alcune settimane fa, si erano anche girati dei finali alternativi ma si è scelto da mandare in onda sicuramente il più drammatico e apocalittico. Come finirà la tormentatissima storia tra Fatima e Morey? Nella tredicesima puntata della seconda stagione in onda stasera in seconda serata, si parlerà anche di attentati. E' possibile quindi che, facendo una riflessione veloce, la fiction TV sia stata snobbata dal grande pubblico per "colpa" dei temi troppo forti nonostante l'attualità. Dal terrorismo al maltrattamento delle donne, la serie "regala" spaccati di vita troppo drammatici per permetterle di ricevere un consenso generale e un gradimento collettivo da parte dell'ampia fascia di pubblico che segue Canale 5. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

IL PRINCIPE, ANTICIPAZIONI 13 AGOSTO

IL CAST DELLA FICTION

Il Principe - Un amore impossibile è il titolo della serie televisiva spagnola in onda stasera su Canale 5. Creata da César Benítez ed Aitor Gabilondo, Il Principe vede nel cast Álex González, Hiba Abouk, José Coronado, Rubén Cortada e Stany Coppet. Dalla serie sono state prodotte due stagioni, trasmesse da Telecinco tra il 2014 e il 2016. In Italia, il primo episodio è andato in onda tre anni fa in simulcast su Canale 5, Iris, Mediaset Extra, TOP Crime e Italia 2. La seconda stagione è tornata a occupare la prima serata del martedì nel 2015, con risultati poco incoraggianti per la rete. Per questo motivo è stata prematuramente interrotta dopo un solo episodio. Nell'estate del 2017, Canale 5 la ripropone in seconda serata.

LA TRAMA

Dalla scomparsa di Abdu sono ormai passati sei mesi. Il padre del ragazzo è morto di crepacuore, e la madre, che non è mai riuscita a perdonare Morey per quel che ha fatto, si è risposata con Khaled. Quello di Fatima è un rapporto sconveniente: Khaled è il capo della cellula terroristica Akrab e Morey, una volta scoperta la cosa, cerca di mettere in guardia la donna. Si sospetta che Khaled sia un infiltrato dei servizi segreti francesi, e Fatima si fa persuadere da Morey a condurre un'azione di spionaggio nei confronti del marito. Nell'episodio in onda stasera, l'Akrab è ormai data per vinta. Il merito sarebbe proprio di un agente dei servizi segreti francesi: Khaled. L'uomo viene festeggiato come un eroe, e per questo riceve le onorificenze di figure illustri del panorama politico. Morey è in un vicolo cieco: dubita di se stesso, e arriva a pensare che forse gli altri hanno ragione. In tutta probabilità, i suoi sospetti sono semplicemente dettati dal suo amore per Fatima. È solo quando Fran scopre qualcosa che le carte vengono rimescolate: Khaled detiene illegalmente dell'esplosivo, e sarebbe intenzionato a servirsene in occasione della consegna del premio a Granada. A quel punto, Morey si rimette in gioco, e insieme a Fran e Fatima tenta di sventare l'attacco.

