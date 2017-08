ISCHIA OPERAZIONE AMORE/ Ric e Gian, Walter Chiari e De Filippo nel film di oggi su Rete 4 (13 agosto 2017)

Una scena del film

IL CAST DEL FILM

Ischia operazione amore è un film diretto da uno degli storici registi di documentari italiani, Vittorio Sala, che nel corso della sua carriera si è dedicato anche a film di maniera e commedie. La pellicola rappresenta l'esordio cinematografico della coppia comica Ric e Gian (nel ruolo di Primo e Secondo), ma è Walter Chiari ad avere il ruolo di mattatore nella parte di Enrico Tremalaterra. Completano il cast Peppino De Filippo nel ruolo di Gennaro Capotosta, e Anna Campori nella parte di sua moglie, Vittorio Caprioli nella parte del Barone Lo Russo, Umberto D'Orsi nel ruolo del Sindaco, Ignazio Leone in quello del prete, Hélène Chanel nella parte di Beatrice, Angelo Infanti in quella di Peppiniello, Evi Marandi in quella di Nennella, Alberto Cevenini in quella di Luigi, Didi Perego interpreta Flavia Peruzzi, Graziella Granata è Marina e anche il cantante Tony Renis ha un ruolo nella pellicola, nella parte di Marco.



LA TRAMA DELLA COMMEDIA

Ischia operazione Amore è un film a episodi in cui si intrecciano le vicende di vari personaggi. A partire da Enrico Tremalaterra, di professione calciatore, un mestierante del pallone che si vede offerto quello che è probabilmente il miglior contratto della sua carriera da Flavia Peruzzi, presidentessa di una squadra militante nel campionato di Serie C. Oltre al contratto, Enrico però dovrà fronteggiare il corteggiamento della figlia della presidentessa, interessata soprattutto alle sue doti amatorie piuttosto che a quelle da calciatore.

Le vicende si svolgono all'interno della pensione gestita da Gennaro Capotosta, forse la peggiore di Ischia e sicuramente fonte di numerosissime lamentele da parte di chi vi risiede. Peppino decide così di far corteggiare il genero Peppiniello dalle clienti della pensione, sperando di trattenere qualche ospite di sesso femminile in più. Ingrid è invece una bellissima ragazza che si trova a Ischia insieme al Barone Lo Russo, ma viene corteggiata dal giovane e avvenente Marco. Infine, Primo e Secondo sono due artisti che arrivano a Ischia sperando di essere scritturati da qualche compagnia, ma riescono solamente a farsi assumere come imbianchini, combinando disastri.

