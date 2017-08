Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 agosto: a LatteMiele le previsioni del weekend

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

QUALI SONO I SEGNI PIÙ IN FORMA DEL GIORNO?

Sicuramente molti segni zodiacali saranno al top per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, andiamo ad analizzarli da vicino. Tra questi c'è l'Ariete che sorride grazie a una natura calda e passionale. Anche il Toro è soddisfatto, grazie all'ingresso nel segno di una Luna benevola e che sembra dare la possibilità di realizzare ogni cosa si desideri. I Gemelli vivono una giornata interessante, ma devono essere in grado di sfruttare i momenti più complessi soprattutto quando si approcciano a segni che sembrano andare controcorrente. Attenzione alle scelte che si prendono perché alcune potrebbero anche portare a dover fare un passo indietro. La giornata potrà essere positiva, ma solo ed esclusivamente se si riuscirà a cogliere le occasioni che proporrà. Attenzione a chi vuole mettere i bastoni tra le ruote. Arriverà una settimana intensa e che porta energia per i Pesci pronti a svegliarsi dopo un lungo torpore.

SEGNI IN DIFFICOLTA'...

Sicuramente il segno che attraversa i momenti più complicati è il Sagittario. Questi infatti vivrà dei mesi di lotta e conflitto continuo che porteranno a perdere qualche equilibrio costruito di recente con grande fatica. Il segno deve però continuare a lottare e non si può arrendere proprio ora. Attenzione all'Acquario perchè tende in questo momento ad allontanarsi da persone che sembrano essere importanti. Questo potrebbe portare molto presto a dei rimpianti poi difficili da smaltire. In agguato poi dietro l'angolo ci sono lo stress e la noia che di sicuro non sono dei compagni fedeli. Un calo di forma per lo Scorpione può rappresentare una bella complicazione. E' giunto il momento di essere più realisti e di evitare di complicarsi la vita con storie dall'epilogo impossibile. Sul lavoro bisogna stare attenti perché a volte si rischia di combinare dei guai dai quali poi è difficile uscire.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

E' interessante per quanto riguarda l'oroscopo andare a fare un paragone tra quello successo ieri e quanto accadrà oggi seguendo Paolo Fox nella rubrica Latte e Stelle di LatteMiele. Il Cancro ha bisogno di prendere un po' di respiro con le energie viste negli ultimi giorni già svaniti. Il Sagittario ha perso un po' di tranquillità dopo che in questi giorni era stato molto tranquillo e aveva vissuto di relax alcuni momenti di vacanza. Il Leone ha finalmente deciso di tirare fuori l'aggressività dopo che a lungo ha avuto problemi proprio per non aver fatto quello che sentiva dentro. Si vive un momento di estrema tranquillità solo se si riesce ad imporre la propria personalità. La Vergine torna a vivere emozioni dopo un periodo un po' anonimo, è arrivato il momento di vivere questo rush finale d'estate con grande soddisfazione soprattutto in merito alla volontà di essere tranquilli col partner. Una Luna favorevole entra nel segno del Toro per dargli ristoro, dopo che ha vissuto momenti in cui c'era davvero voglia di gettare la spugna.

