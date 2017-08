STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Angeli, Waterworld e Una moglie per papà (domenica, 13 agosto 2017)

Stasera in tv su Mediaset

Domenica 13 agosto 2017 Canale 5 trasmetterà il film per la tv Angeli - Una storia d'amore, che probabilmente sarà il programma più visto della serata sulle reti Mediaset. Gli altri film in onda sui canali Mediaset saranno Waterworld e The River Wild - I fiumi della paura su Italia 1, Una moglie per papà su Rete 4, Belfagor - Il fantasma del Louvre su Iris e Gremlins su Italia 2. I telefilm proposti da Mediaset saranno Il principe - Un amore impossibile su Canale 5, The Night Shift su La 5 e Close to Home - Giustizia ad ogni costosu Top Crime. Mediaset Extra trasmetterà il reality show Temptation Island. Su Boing andrà in onda il cartone animato Exchange Student Zero.

Angeli - Una storia d'amore, trasmesso da Canale 5, è un film per la tv del 2014 interpretato da Raoul Bova e Vanessa Incontrada. Il protagonista del film è Claudio, un nobile e ricco quarantenne che conosce Luisa, di professione vicequestore di polizia, dopo avere aiutato un uomo a difendersi da uno scippatore. Claudio si innamora a prima vista di Luisa, la corteggia e la conquista. Luisa però ha un incidente in montagna durante una scalata e va in coma. La sesta puntata della serie televisiva spagnola Il principe - Un amore impossibile, in onda in prima tv in seconda serata su Canale 5, si intitola Rinascere dalle ceneri. Waterworld, trasmesso su Italia 1, è un film di fantascienza con protagonista Kevin Costner.

Il protagonista si muove in una Terra del vicino futuro che è stata quasi completamente sommersa dalle acque. The River Wild - I fiumi della paura, in onda su Italia 1, è un film del 1994 con protagonista Meryl Streep. Il film è un thriller ambientato lungo un fiume del Montana. I protagonisti sono due coniugi in vacanza che si avventurano in canoa nelle rapide del fiume. Durante la discesa conoscono due uomini che si rivelano essere dei malintenzionati. Rete 4 trasmetterà Una moglie per papà con Whoopi Goldberg. Il film è ambientato negli anni Cinquanta. A causa della morte della madre, una ragazzina smette completamente di parlare. Il padre della piccola decide così di assumere una governante che si occupi della casa e della figlia. Confessione reporter - Incontri, in seconda serata su Rete 4, è un programma di informazione nel quale Stella Pende intervista i più grandi giornalisti italiani.

La 5 trasmetterà il terzo e quarto episodio della seconda stagione di The Night Shift intitolati Un amore contrastato e Colpo al cuore. Una coppia di ritorno dal suo matrimonio segreto fa un incidente automobilistico e finisce in ospedale. Saranno Topher, TC, Jordan e Scott a curare i due ragazzi. Su Mediaset Extra ci sarà una replica del reality show Temptation Island. Il film francese del 2001 Belfagor - Il fantasma del Louvre trasmesso da Iris è un film dell'orrore ambientato al Louvre.

Il commissario Verlac deve fare un'indagine su un misterioso fantasma di nome Belfagor che infesta le sale del museo parigino. Gremlins, in onda su Italia 2, è un film dell'orrore del 1984 diretto da Joe Dante. I gremlins sono dei mostri verdi che si riproducono quando vengono bagnati con l'acqua. Dopo essersi moltiplicati all'inverosimile, i gremlins aggrediscono gli abitanti di una cittadina. Gli episodi della seconda stagione di Close to Home - Giustizia ad ogni costo in onda su Top Crime si intitolano L'umiliazione e Un padre disperato. Boing propone due episodi del cartone animato intitolato Exchange Student Zero.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5

ore 21.11 Angeli, film

ore 23.41 Il principe - Un amore impossibile, telefilm

Italia 1

ore 21.15 Waterworld, telefilm

ore 23.50 The River Wild - I fiumi della paura, film

Rete 4

ore 21.30 Una moglie per papà, film

ore 23.50 Confessione reporter - Incontri, informazione

La 5

ore 21.10 The Night Shift, telefilm

Mediaset Extra

ore 21.15 Temptation Island, reality show

Iris

ore 20.59 Belfagor - Il fantasma del Louvre, film

Italia 2

ore 21.10 Gremlins, film"

Top Crime

ore 21.10 Close to Home - Giustizia ad ogni costo, telefilm

Boing

ore 21.20 Exchange Student Zero, cartoni animati

