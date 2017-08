STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Supercoppa Italiana e A letto col nemico (domenica, 13 agosto 2017)

Stasera in tv sulla Rai

Il programma più visto sulle reti Rai domenica 13 agosto sarà senza dubbio la finale di Supercoppa Tim 2017 fra Juventus e Lazio. Le altre trasmissioni sportive delle reti Rai saranno i Campionati mondiali di atletica leggera e La Domenica Sportiva Estate su Rai Due. Per quanto riguarda i film saranno trasmessi A letto col nemico su Rai Tre, Cose nostre - Malavita su Rai 4 e Il segno di Venere su Rai Movie. Su Rai 5 ci sarà il documentario Coast Australia. Rai Premium proporrà il telefilm Ho sposato uno sbirro 2. Su Rai Uno e Rai Tre andranno in onda le rubriche di informazione Speciale TG1 e TG3.

Domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma la Juventus e la Lazio si contenderanno la Supercoppa Tim 2017. La Juventus disputerà la finale della Supercoppa italiana in quanto vincitrice di Campionato e Coppa Italia. La Lazio invece si è aggiudicata l'accesso a questa partita giungendo in finale di Coppa Italia. In caso di pareggio le due squadre disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente batteranno i calci di rigore. La partita andrà in onda su Rai Uno. Al termine della partita ci sarà lo Speciale TG1. Rai Due trasmetterà le ultime gare dei Campionati mondiali 2017 di atletica leggera.

Le finali della serata saranno gli 800m femminile, i 1500m maschile e le staffette 4x400m femminile e maschile. In seconda serata ci sarà la trasmissione di informazione sportiva La Domenica Sportiva Estate con interviste e servizi sulla finale di Supercoppa, sulle gare di atletica e sugli altri avvenimenti sportivi della giornata. Rai Tre proporrà il film A letto col nemico.

In questo thriller Julia Roberts interpreta una giovane sposa che si fa credere morta per sfuggire a un marito violento. In seconda serata andrà in onda il TG3. Rai 4 proporrà Cose nostre - Malavita diretto da Luc Besson e interpretato da Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e Tommy Lee Jones. Il protagonista del film è un mafioso pentito che decide di confessare i suoi crimini e mandare in carcere tutta la famiglia alla quale era affiliato. La mafia però si mette sulle sue tracce per tentare di eliminarlo. La puntata del documentario Coast Australia in onda domenica su Rai 5 sarà ambientata nello stato australiano di Victoria. Verranno mostrate le bellezze naturali di questa regione e alcune notevoli opere ingegneristiche. Rai Movie trasmetterà il film Il segno di Venere diretto da Dino Risi e interpretato da Sophia Loren e Vittorio De Sica. Protagoniste del film sono due cugine originarie del Meridione e di Milano che si ritrovano a convivere a Roma. La meridionale Agnese è perennemente al centro dell'attenzione degli uomini, mentre Cesira è una sognatrice che si fa schermo con modi di fare bruschi. Rai Premium trasmetterà due puntate del telefilm Ho sposato uno sbirro 2 intitolate Un bravo ragazzo e Non è un gioco.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno

ore 20.30 Calcio: Supercoppa Tim 2017: Juventus - Lazio, sport

Rai Uno ore 23.20 Speciale TG1, informazione

Rai Due

ore 21.00 Atletica leggera: Campionati mondiali 2017, sport

Rai Due ore 23.30 La Domenica Sportiva Estate, sport

Rai Tre

ore 21.10 A letto col nemico, film

Rai Tre ore 23.00 TG3, informazione

Rai 4

ore 21.04 Cose nostre - Malavita, film

Rai 5

ore 21.15 Coast Australia, documentario

Rai Movie

ore 21.20 Il segno di Venere, film

Rai Premium

ore 21.05 Ho sposato uno sbirro 2, telefilm

