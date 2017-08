STEFANO DE MARTINO / News: paura per Santiago e via da Ibiza, ecco cosa è successo

Stefano De Martino, News

Grandi momenti di apprensione per l'ex coppia dell'estate: Belen e Stefano tornano in Italia? A quanto pare dopo la disavventura di Emma Marrone in quel di Ibiza, narcotizzata e derubata mentre era in vacanza in compagnia delle sue amiche, si è generato del panico sull'isola e alcuni hanno deciso di abbandonarla. Secondo ciò che riporta il settimanale "Spy", tra questi ci sarebbero anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in vacanza nello stesso posto (così come è successo anche lo scorso anno) per poter condividere serenamente le vacanze del piccolo Santiago. Proprio il figlio è stato il motivo di maggiore preoccupazione della coppia dopo la spiacevole faccenda capitata ad Emma. A questo punto quindi, Belen e Stefano potrebbero anche avere abbandonato Ibiza per stare più sereni visto che, essendo personaggi molti in vista, hanno avuto paura per il piccolo. Ed intanto, le cose tra loro continuano ad essere serene e civili ma nulla di più. Chi li voleva ancora insieme dovrà arrendersi – forse – una volta per tutte.

STEFANO DE MARTINO, NEWS 13 AGOSTO

IL BALLERINO UFFICIALIZZA LA SUA RELAZIONE?

Per Stefano De Martino e Belen Rodriguez infatti, pare non esserci più alcuna possibilità di riconciliazione. Anche perché lui ad Ibiza, secondo ciò che riportano gli ultimi settimanali di gossip, avrebbe letteralmente perso la testa per Gilda Ambrosio, giovane fashion blogger con la quale si è intrattenuto in più di una occasione. Nel frattempo anche Belen ha voluto precisare la sua posizione condividendo uno scatto insieme ad Andrea Iannone che di recente ha festeggiato in sua compagnia il suo 28esimo compleanno. A breve entrambi torneranno anche al lavoro, lei sarà occupata con la conduzione di “Tu si que vales” in onda su Canale 5 mentre lui metterà in piedi i casting di Amici. Successivamente il ballerino dovrà occuparsi anche del daytime sul canale 31 e delle coreografie con i giovani ballerini che entreranno ufficialmente nella scuola. Nel corso della nuova stagione televisiva, De Martino avrà modo di ufficializzare la sua nuova relazione d'amore? Staremo a vedere come si svilupperanno le sue dinamiche private nel corso di questi ultimi scampoli d'estate.

© Riproduzione Riservata.