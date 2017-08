TWIN PEAKS 3/ Anticipazioni del 13 agosto: si concluderà tutto con uno scontro fra Logge?

Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella notte fra oggi, domenica 13 agosto 2017 e domani, lunedì 14 agosto, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Twin Peaks 3, in prima Tv assoluta ed in contemporanea con gli USA. A partire dalle 3:00 ed in lingua originale, il canale satellitare manderà in onda la 14esima puntata dello show. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Rodney (Robert Knepper) e Bradley (James Belushi) si presentano in ufficio dal capo di Dougie (Kyle MacLachlan) per portargli diversi doni costosi. Il collega di Dougie avvisa subito Mister Todd (Patrick Fischler) del fallimento del loro piano, ricevendo l'incarico di rimediare alla situazione nel giro di un unico giorno. Nel frattempo, Sandie (Giselle DaMier) è sempre più preoccupata per il destino del marito, fino a che non lo vede ritornare a casa sano e salvo. Nel frattempo, Cooper/Bob si presenta da alcuni malviventi, che intendono torturarlo e farlo fuori. Ray (George Griffith) vorrebbe ucciderlo subito, ma viene fermato da Renzo (Derek Mears).

Il confronto prevede che Bob batta Renzo a braccio di ferro, imbattibile da 14 anni. Dopo aver accettato la sfida, Bob dimostra la propria forza e non solo sconfigge il leader della banda, ma lo uccide con un unico pugno sul volto. Spara poi ad una gamba di Ray, che gli rivela di essere stato incaricato di eliminarlo da Jeffries. Gli mostra poi l'anello che avrebbe dovuto mettergli al dito e viene costretto ad infilarselo. Dopo avergli consegnato le coordinate che gli ha fornito Hastings, Ray viene ucciso e l'anello scompare. Riappare nella Loggia, dando modo a Bob di capire contro quale forza stia lottando.

Nel frattempo, i tre detective Fusco ricevono le impronte di Dougie e scoprono che corrispondono a quelle di Bob, ma stracciano tutto pensando ad un errore. Sinclair (Tom Sizemore) chiede invece al detective Clark (John Savage) di procurargli del veleno che non lasci tracce, ma l'uomo si insospettisce ed avvisa Todd. Quella sera, Hutch (Tim Roth) e la moglie proseguono il loro viaggio, seguendo le indicazioni di Bob. Dougie invece viene accompagnato al lavoro dalla moglie e Sinclair lo invita al bar con una scusa solo per fargli bere il veleno. Qualcosa tuttavia gli fa cambiare idea e confessa tutto a Bushnell. Il capo sapeva già tutto grazie a Dougie, che gli aveva mostrato i falsi bilanci.

Bushnell impone quindi a Sinclair di testimoniare contro Todd, unico modo per redimersi. Più tardi, Big Ed (Everett McGill) assiste ad un incontro fra Norma (Peggy Lipton) ed il socio in affari, Walter (Grant Goodeve). Quest'ultimo avvisa la donna che il consiglio del franchising vorrebbe fare alcune modifiche, a partire dagli ingredienti utilizzati per le sue famose crostate. I profitti vanno bene in due locali su quattro, ma secondo Walter il locale principale potrebbe ancora migliorare. Eddie osserva la moglie da lontano, sospettoso per lo sguardo che la donna riserva a Walter.

ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 13 AGOSTO 2017, EPISODIO 14

Nel 14° episodio di Twin Peaks 3 ci si aspetta un ulteriore passo in avanti nella sottotraccia di Bob. Nell'ultimo appuntamento abbiamo visto come la Loggia Bianca stia cercando di contrastare con ogni mezzo l'avanzare di Bob, riuscendo ad avvicinarsi molto alla sua morte. L'oscurità non è di certo da sottovalutare, come abbiamo visto in tutto questo revival, e Bob sembra avere ancora diverse carte a disposizione per potersi rialzare ancora una volta. La sottotraccia su Dougie invece inizia a diventare piatta, anche se dopo diversi punti interrogativi sul perché Bushnell lo ringraziasse così tanto, sono stati risolti con la confessione di Sinclair.

