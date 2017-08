Teen Wolf 6/ Anticipazioni del 13 agosto: Argent Vs Argent, uno scontro in famiglia

Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su MTV (USA)

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI -

Nella notte fra oggi, domenica 13 agosto 2017 e domani, lunedì 14 agosto, MTV trasmetterà negli USA una nuova puntata di Teen Wolf 6. L'episodio sarà il 13°, in prima Tv assoluta e dal titolo "After Images". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Theo (Cody Christian) vaga da un parcheggio all'altro, ormai costretto a vivere a bordo del proprio pick up. Ogni mattina viene svegliato dallo Sceriffo di zona, ma una notte vede un ragno infilarsi sotto la sua pelle. Dopo averlo ucciso, viene accerchiato da un gruppo di uomini che lo eliminano a colpi di pallettone. Intanto, Scott (Tyler Posey) è sempre più confuso ed è deciso a portare il proiettile a Chris Argent, quando avverte il battito di molti cuori e realizza che sono circondati dai cacciatori, ma capisce che si tratta dei poliziotti quando ormai si è trasferito.

Più tardi, Lydia (Holland Roden) ripercorre un rumore che ha sentito nella sua visione e scopre che si tratta di un indizio che riconduce alla Eichen House. Malia (Shelley Hennig) e Scott invece accedono al database degli Argent, mentre Parrish (Ryan Kelley) viene attirato da una voce femminile in uno dei reparti dell'Eichen. Mentre Parrish viene tramortito dal medico dell'ospedale, Scott e Malia rintracciano Chris Argent, che in questo momento sta vendendo delle armi a dei giustizieri. Ne nasce una sparatoria che non permetterà a nessuno di sopravvivere, senza che il cacciatore scopra chi sia il mandante. Parrish invece viene rinchiuso nella cella del Segugio ucciso e congelato al suo posto. Intanto, Tamora (Sibongile Mlambo) avvicina Brett (Cody Saintgnue) e lo tramortisce con l'inganno. Dopo averlo trafitto con un paletto, la donna viene messa fuori combattimento ed il ragazzo riesce a fuggire.

Nello stesso momento, Mason (Khylin Rhambo), Corey (Michael Johnston) e Liam (Dylan Sprayberry), trovano un corpo completamente scuoiato. Seguendo nuove visioni, Lydia si presenta all'Eichen armata con un cacciavite e si introduce nell'ala in cui si trova Parrish. i ricordi dei traumi vissuti nella struttura non si fanno attendere, tanto da far rivivere alla Banshee lo stesso tipo di terrore. Dopo essersi ripresa del tutto, tramortisce il medico con il suo potere e salva Parrish dalla sua esecuzione. Nello stesso momento, Scott capisce che tutto quello che sta succedendo ruota attorno alla paura e che presto verranno tutti isolati, dato che la gente li allontanerà perché avverte un pericolo. Gerard Argent (Michael Hogan) si presenta invece da Tamora nei boschi e mette in fuga il mannaro, sottolineando di riconoscere il talento di un cacciatore quando ne incontra uno.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 13 AGOSTO 2017, EPISODIO 13 "AFTER IMAGES"

Nel prossimo episodio di Teen Wolf 6, la squadra dovrà dividersi su più fronti. Da un lato Scott ed il resto dei ragazzi si metteranno alla ricerca del mannaro scomparso, anche per ottenere delle risposte riguardo a chi ha cercato di fargli del male. Chris Argent si unirà invece ancora una volta a Melissa per dare un senso al corpo ritrovato dai ragazzi negli spogliatoi della scuola. Nel primo clip rilasciato dalla Freeform, notiamo che la cacci adiventerà ancora più accesa. Adesso Tamora ha dalla sua parte Gerard, che oltre ad avere ancora del rancore nei confronti dei mannari, è in possesso di mezzi e tecnica finora rimasti preclusi a Tamora. L'incontro fra i due cacciatori li porterà poi ad iniziare le ricerche insieme, mentre si scambiano alcune informazioni basilari sulla loro comune missione. Il particolare è visibile nel primo sneak peek dell'episodio. I due avranno inoltre ancora modo di imbattersi nel mannaro a cui stanno dando la caccia, che fuggirà ancora una volta, anche se dovrà schivare i proiettili di Tamora.

© Riproduzione Riservata.