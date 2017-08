UN PASSO DAL CIELO 3 / Tornano in replica gli episodi 10 e 11 su Rai1. Le anticipazioni (6 Agosto)

Un passo dal cielo 3, Pietro Thiene (Terence Hill) e Giorgio Gualtieri (Gabriele Rossi)

LE ANTICIPAZIONI DEGLI EPISODI 10 E 11

Primo episodio, La scomparsa di Pietro: Pietro è un bambino autistico, affezionatissimo al suo San Bernardo di nome Mr. Brown. Ed è proprio con il cane del centro di Pet Therapy che intraprende la sua avventura in solitaria nei boschi del Trentino: alla forestale l'arduo compito di rintracciarlo. Un altro Pietro scompare: questa volta si tratta del protagostista, e Natasha è sempre più convinta che gli sia successo qualcosa di brutto. Giorgio, nel frattempo, salva un uomo caduto in un burrone. Secondo episodio, Il toro: "Per quanto un albero possa diventare alto, le sue foglie, cadendo, ritorneranno sempre alle radici", recita un antico proverbio cinese. Poco distante da San Candido avviene il ritrovamento di un cadavere. Vincenzo ordina l'esame del DNA, temendo proprio che si tratti di Pietro. Nel frattempo, l'attenzione della forestale si sofferma sul caso di un furto avvenuto in un allevamento di tori. Vincenzo riesce finalmente a parlare con Eva, e scopre che ora è sposata. Pietro si rifà vivo: è appena sfuggito a un agguato, senza riportare ferite rilevanti. Curiosità: il cognome di Pietro è Thiene, dettaglio rivelato per la prima volta in occasione del test del DNA. Ai tempi della loro prima messa in onda, i due episodi hanno conquistato oltre 7 milioni di telespettatori per uno share pari al 26,23%.

CURIOSITÀ SULLA FICTION

Terence Hill veste i panni di guardia forestale nella terza stagione di Un passo dal cielo, la fiction di Rai 1 prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Cinema. Tra tradizione e modernità, la storia mette insieme i personaggi epici del genere western, l'intrigo del giallo e il racconto quotidiano di commedia, drammi, storie d'amore e formazione. Il tutto è contornato dallo splendido scenario del Trentino Alto-Adige, location perfetta per una narrazione tutta incentrata sul confronto uomo-natura. Protagonista della vicenda, il comandante della squadra dei Forestali di San Candido Pietro Thiene, un uomo tenace e appassionato disposto a tutto pur di riscattarsi dal tragico evento di cui si ritiene colpevole. La regia della serie è affidata a Monica Vullo e Jan Maria Michelini; la sceneggiatura è curata da Umberto Gnoli e Francesco Balletta.

