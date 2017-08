UNA MOGLIE PER PAPÀ/ Whoopi Goldberg e Tina Majorino nel film di oggi su Rete 4 (13 agosto 2017)

Una scena del film

IL CAST DEL FILM

Una moglie per papà è una commedia sentimentale del 1994, ma ambienta negli anni Cinquanta, diretta da Jessie Nelson. Tra i personaggi principali figurano i volti di Whoopi Goldberg, celebre attrice e sceneggiatrice statunitense nota per diversi film, tra cui Ghost e Sister Act, Ray Liotta e Tina Majorino. La fotografia è stata curata da Bruce Surtees. Anche per il periodo dell’ambientazione, il film affronta in qualche modo la diffidenza verso le persone di colore.

LA TRAMA DELLA COMMEDIA

Manny Singer è un giovane vedovo padre di una bambina piccola che, dalla morte della madre avvenuta precocemente, ha perso l'uso della parola. Manny, nonostante il dolore per la perdita della moglie, ha una professione da portare avanti per il bene della piccola famiglia, pertanto decide di assumere una bambinaia che possa prendersi cura della sua piccola Molly. Dopo aver conosciuto diverse candidate, Manny resta colpito da Corrina, una donna afroamericana che possiede un bagaglio culturale da fare invidia. E così, la riservata Molly ben presto si appresta a instaurare un intenso legame con la nuova governante, tanto che quanto prima tornerà a parlare per la prima volta dopo diverso tempo. Corrina e Molly entrano talmente tanto in confidenza che la piccola riuscirà a parlare della madre, domandandosi dove si trovi dopo la dipartita. Corrina, da religiosa praticante qual è, le spiega quali siano le sue convinzioni nonostante il disappunto del padre: pare che la madre di Molly non fosse religiosa e che nemmeno Manny voglia che la figlia creda in Dio.

Le cose cambiano in meglio nella vita di Molly da quando ha incontrato Corrina: la bambina riesce a fare amicizia con i nipoti di Corrina, torna a frequentare la scuola nonostante le iniziali difficoltà di adattamento. Infatti, è proprio per questo motivo che Molly chiede incessantemente di non andare a scuola. Inizialmente, Corrina la accontenta senza chiedere il parere del padre: sarà uno dei motivi per cui ci saranno delle discussioni con il padre di Molly che, nel frattempo, si sta innamorando (ricambiato) di Corrina. Le cose precipitano quando in casa si presenta Jenny (interpretata da Wendy Crewson) un'attraente donna che nasconde un interesse sentimentale per Manny causando la gelosia e la delusione di Corrina. I due protagonisti si allontanano a causa di ciò, con sommo dispiacere della piccola Molly.

Ma nonostante i numerosi ostacoli, l'amore fa sempre capolino e le cose si risolveranno.

