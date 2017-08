Uomini e Donne/ Anticipazioni: grandi ritorni e l'addio di Tina Cipollari nella nuova edizione? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Potrebbe essere un'edizione di Uomini e Donne davvero molto particolare, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over. A fine agosto riprenderanno le registrazioni e il pubblico è in trepida attesa, soprattutto perchè non vede l'ora di scoprire cos'è accaduto tra Gemma Galgani e Marco Firpo, che da un pò non appaiono più insieme sui social. Intanto però inizia a smuoversi già qualcosa in vista di questa nuova edizione. Da tempo infatti si vocifera la possibilità di qualche ritorno nel noto studio di Canale 5 da parte di personaggi che hanno già seduto nel parterre del Trono Over. In particolare appare sempre più vicino il ritorno a Uomini e Donne di Barbara De Santi. L'ex dama - nonostante le indiscrezioni che la voglioni vicina a Michele D'Ambra - è single e potrebbe tornare in studio per cercare il grande amore.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS SUL TRONO OVER

TINA CIPOLLARI LASCIA IL PROGRAMMA?

Inevitabile pensare che il ritorno di Barbara potrebbe scatenare grandi scontri in studio, in particolare con Gemma Galgani con la quale da tempo non c'è un buon rapporto. Tuttavia un'altra indiscrezione aleggia nell'aria: Tina Cipollari quest'anno potrebbe non esserci. Il gossip la vuole in crisi col marito Chicco Nalli e, nonostante il noto hairstylist abbia di recente smentito, i fan non sono convinti che sia davvero tutto tranquillo nella coppia. Non è infatti la prima volta che Tina lamenta mancanze da parte del marito e che per i due si parli di rottura imminente. Nonostante le smentite, nella coppia potrebbero davvero esserci problemi da risolvere, è per questo che la Cipollari potrebbe decidere di rinunciare a qualche impegno televisivo per dedicarsi alla famiglia. Una possibilità che, per ora, rimane tale.

