Uomini e Donne/ Anticipazioni: prima registrazione in arrivo! Data, tronisti e ospiti (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Arrivano finalmente le prime indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne. Il settimanale Chi ha lanciato lo scoop secondo il quale il primo tronista della nuova stagione del Trono Classico sarà Mattia Marciano, ex corteggiatore di Desirée Popper, che lasciò il programma senza scelta. Per ora non c'è stata smentita dal diretto interessato, cosa che ci fa intuire che l'indiscrezione del settimanale di Alfonso Signorini rispecchi la realtà Intanto proprio nelle ultime ore, il portale NewsUeD ha svelato che la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne è prevista per martedì 29 agosto. Questo vuol dire che mancano solo pochi giorni al ritorno in studio di tronisti e corteggiatori e alla presentazione dei nuovi protagonisti di questa stagione.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

NUOVA REGISTRAZIONE A FINE AGOSTO

La nuova edizione di Uomini e Donne inizierà col Trono Over o col Trono Classico? Una domanda alla quale troveremo risposta solo nei prossimi giorni, anche se è probabile che la redazione possa quest'anno decidere di iniziare con la presentazione dei nuovi tronisti. Ad affiancare Mattia Marciano potrebbero però esserci due volti non noti al mondo dello spettacolo, bilanciando così la richiesta del pubblico di personaggi nuovi. Potrebbero però esserci molti ospiti per questa prima registrazione. Se di consueto tocca alle coppie di Temptation Island fare capolino a Uomini e Donne, essendoci stata la puntata dedicata alle coppie "un mese dopo", in studio Maria De Filippi potrebbe invitare alcune note coppie dormatesi nel programma, per scoprire come procede la loro relazione.

