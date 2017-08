WATERWORLD/ Kevin Costner e Dennis Hopper nel film di oggi su Italia 1 (13 agosto 2017)

Una scena del film

IL CAST DEL FILM

Il film "Waterworld", diretto da Kevin Reynolds, vede Kevin Costner nel doppio ruolo di co-produttore e protagonista di uno dei progetti più ambiziosi della storia del cinema. Arrivato nelle sale nel 1995, è ricordato come uno dei più costosi e visionari film degli ultimi anni. Si tratta di una pellicola di avventura, spiccatamente virata sul genere fantascientifico, dato che è ambientato in un futuro apocalittico dove tutto il mondo è sommerso dall'acqua. Nel cast, oltre a Costner (nei panni di Mariner) figurano Dennis Hopper (Diacon), Jeanne Tripplehorn (Helen), Tina Majorino (Enola) e Michael Jeter (Gregor).

LA TRAMA

Ci troviamo in un futuro post-apocalittico, nel quale tutte le terre emerse sono inondate dalle acque a causa dell'improvviso scioglimento di entrambe le calotte polari: quel cataclisma, che i personaggi dicono essersi verificato nel XXI secolo, aveva portato all'estinzione di gran parte dell'umanità e all'innalzamento del livello degli oceani. In tale scenario, i pochi superstiti vivono su città galleggianti e con mezzi di sussistenza tipici del Medioevo, nella speranza che si avveri un’antica profezia. il navigatore solitario Mariner (un umano-anfibio con caratteristiche da mutante) solca gli oceani e si imbatte nella coppia formata da Helen e da sua figlia adottiva Enola: la piccola ha sulla schiena un tatuaggio che a Mariner appare come la mappa per raggiungere il luogo che, stando alle leggende, dovrebbe essere Dryland ("terra asciutta"), un angolo del globo in cui le acque non hanno avuto il sopravvento. Mariner decide di ripartire, portando sul suo trimarano Helen ed Enola, anche se scoprirà presto che sulle sue tracce si sono messi gli Smokers, un gruppo di pirati detentori delle uniche riserve di benzina e capeggiati dal malvagio Diacon, il quale mira a raggiungere l'ultima città emersa.

© Riproduzione Riservata.