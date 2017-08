ALAN SORRENTI/ Video, "Tu sei l'unica donna per me", tutti i suoi record (Techetechetè)

Alan Sorrenti ai tempi di Tu sei l'unica donna per me

Tu sei l'unica donna per me è il secondo (dopo Figli delle stelle) della lunga serie di successi firmati Alan Sorrenti. Il brano è contenuto nell'album del 1979 L.A. e N.Y., prodotto da Jay Graydon per EMI/Edizioni Ala Bianca. Nell'anno della sua uscita, il pezzo fece incetta di consensi: non solo si classificò primo al Festivalbar, ma rimase in vetta alle chart italiane per tutta l'estate. Più approfonditamente, il singolo uscì in Italia il 1° giugno 1979, piazzandosi al quinto posto della top ten il 16 dello stesso mese. Già la settimana successiva, il brano balzò al primo posto davanti a hit come Knock on Wood di Ami Stewart e Il carrozzone di Renato Zero. Quattro mesi dopo, fu scalzato da Soli di Adriano Celentano, finendo al nono posto il 10 novembre successivo. Il testo di Tu sei l'unica donna per me non è altro che una lunga, intensa dichiarazione d'amore: lei è la sua unica ragione di vita, e lui le chiede "solo" di essere ricambiato. Superfluo, dato che, a quanto pare, il sentimento è reciproco.

TU SEI L'UNICA DONNA PER ME, VIDEO E ANALISI DELLA CANZONE

"Dammi il tuo amore / non chiedermi niente / dimmi che hai bisogno di me". L'intro è un invito ad amare in piena regola. Il destinatario, in tal caso, è un'ipotetica lei che sembrerebbe ricambiare: "Quando il sole del mattino mi sveglia / tu non vuoi lasciarmi andare via". "È triste aprire quella porta", continua lui, riflettendo i pensieri dell'amata. È per questo che: "Io resterò se vuoi [x2]". Seguono due ritornelli, che più che un'esigenza metrica rappresentano l'autentica invocazione di un uomo innamorato. Ancora una volta, Alan ribadisce che: "Il resto non conta se io sono con te / non voglio andar via / se ti perdo non ho / più nessuna ragione per vivere".

© Riproduzione Riservata.