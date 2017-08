AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI / Prove di convivenza, l'estate calda dell'attrice

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI, LE ULTIME NEWS

Prosegue serenamente la storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Tra le varie coppie che hanno reso ancor più bollente questa calda stagione, inseriamo forzatamente anche l'attrice romana che da sempre si tiene lontana dal gossip e gli argomenti leggeri di questo tipo. Tra le pagine di "Chi" in edicola le scorse settimane, la coppia è stata paparazzata non lasciando spazio a dubbi di sorta. E così, dopo la rottura con Francesco Renga, compagno per molti anni e padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo, Ambra ha compiuto 40 anni ed ha voluto lasciarsi alle spalle ogni cosa, per vivere liberamente una "seconda vita". Tra le pagine del settimanale Vero, il nuovo giudice di Amici si è confida: “Posso solo dire che fa caldo, molto caldo, e che è un’estate davvero calda”, afferma l’attrice, ridendo a crepapelle. “Sono la classica tipa che non si mette mai a ragionare troppo sulle scelte e sulle decisioni da prendere”, confida. L'Angiolini da sempre, ha usato la pancia piuttosto che la testa e quindi anche in questo caso, si è probabilmente lasciata dettare dall'istinto.

LA COPPIA VERSO LA CONVIVENZA?

Se l'amore le regala notevoli soddisfazioni, anche la carriera va benissimo. A ottobre uscirà il suo nuovo film dal titolo "Terapia di coppia per amanti" che la vede recitare affianco a Pietro Sermonti e Sergio Rubini. Ed intanto si sta preparando allo show teatrale "La Guerra dei Roses" per la regia di Filippo Dini. La rivedremo ad Amici? “Noi giudici non lo sappiamo mai con troppo anticipo, di solito veniamo avvisati direttamente dalla produzione. L’altro anno è successo tutto in un mese, è stata una sorpresa anche per me, mi sono molto divertita”, ha esclamato. Nel frattempo, tornando alla coppia Angiolini-Allegri, si legge su Spy che lui: “ha trovato la chiave per farla stare bene: scherza sulle sue paure, vede sempre il lato positivo delle cose. Quando ad esempio la coppia fu scoperta da Chi l’attrice era preoccupata, temendo il giudizio degli altri. Allegri invece l'ha presa con il sorriso: ‘Così possiamo vederci quando vogliamo’”. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, l'intento comune è quello di creare a breve una certa progettualità: prove tecniche di convivenza in vista?

