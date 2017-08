ANDREA MELCHIORRE VS GIULIA LATINI / Uomini e Donne: lui la tradisce, lei lo scopre sul web

Andrea Melchiorre e Giulia Latini, Uomini e Donne

ANDREA MELCHIORRE HA TRADITO GIULIA LATINI

Andrea Melchiorre e Giulia Latini ci stanno regalando da alcune ore il vero scoop trash dell'estate. I due si frequentavano dallo scorso giugno ma ancora non avevano precisato la loro "relazione". Insomma, per capirci meglio, entrambi non si sentivano impegnati, specie lui. Ecco perché il buon Melchiorre si è fatto paparazzare in compagnia di un'altra. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, mettendo da parte la riservatezza di questi ultimi anni, ha preferito tradire la sua frequentazione facendosi scattare un selfie successivamente diramato in rete alla velocità della luce. Lo scoop è partito dal blog di Isa&Chia che ha ricevuto la segnalazione correlata da alcuni scatti che non potevano essere confusi e non hanno lasciato spazio a dubbi di sorta. Sabato sera Andrea in discoteca, ha baciato una biondina che non era di certo la Latini. Proprio Giulia, ha scoperto del tradimento grazie al blog e di seguito... l'inferno! Lui ha prontamente fatto una diretta su Instagram, lei ha risposto dopo alcune ore.

REPLICHE, ACCUSE E SCREENSHOT

Le cose sono andate avanti nel pomeriggio di ieri fino all'alba di questa mattina. Attualmente in nostri prodi eroi, dopo una serata in discoteca in Sardegna, riposano le membra in attesa del prossimo scoop. Dopo la "scandalosa" notizia lui ha prontamente chiamato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e invece di scusarsi le ha detto di avere baciato un'altra perché era ubriaco. Di contro, Giulia Latini durante la sua diretta ha specificato di avere avuto una recente discussione con lui ma non pensava certo fosse finita. Andrea Melchiorre, stanco delle critiche, ha concluso le sue Stories di Instagram sbottando: "Ho 23 anni, sono single e faccio come caz*o mi pare". I due poi sono andati avanti a colpi di screenshot mentre l'ex tentatore di Temptation Island si è pentito amaramente di avere condiviso con i fan la vita privata. Come finirà questa spinosa situazione? Qualcuno dice che da questo momento il posto di Giulia Latini è già sulla poltrona rossa del prossimo trono classico di Uomini e Donne in partenza da settembre. Le possibilità del resto, dopo quest'altra delusione appaiono altissime.

