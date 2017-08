Asia Argento/ L'attrice furiosa con Morgan: "Sono una madre sola, non si prende le sue responsabilità!"

Asia Argento

Una carriera ricca di successi, una vita privata invece difficile e ancora abbastanza complessa: Asia Argento torna a raccontarsi nel corso di un'intervista al Quotidiano.net, dove rivive alcuni dei punti cardini del suo percorso da attrice ma anche la sua movimentata vita amorosa. Figlia del noto regista Dario Argento, Asia vanta due David di Donatello vinti come miglior attrice protagonista, oltre che una carriera che l’ha portata a Hollywood e a Parigi. Nella vita privata è una mamma single di due figli, tra cui la più grande Anna Lou, figlia di Morgan con il quale la Argento sembra non avere un buon rapporto. «Sì: sono una madre sola, con i padri che non aiutano: non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità».

ASIA ARGENTO CONTRO MORGAN: "SONO UNA MAMMA SOLA"

OGGI FELICE CON ANTHONY BOURDAIN

È dura e senza peli sulla lingua Asia Argento quando si parla dei suoi ex, soprattutto quando le si chiede se Morgan stia comunque dietro sua figlia: «Macché, lasciamo perdere. - sbotta Asia - E io a prendermi la croce e portarla: e me la porto anche allegramente. Meglio sola con due bimbi meravigliosi che con un uomo fra le scatole». Oggi però la Argento ha un altro uomo al suo fianco: «Ma non a casa mia! - precisa l'attrice, che aggiunge - Con Anthony sono felice. Finalmente un uomo, non un pappamolle. - e ne descrive le qualità - È colto, intelligente, mi lascia i miei spazi e dà rispetto e collaborazione. È una bella persona. Matura, ma non per l’età. Forse l’uomo matura verso i 50 anni, e la donna a 40. Io sto iniziando» conclude.

