BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Eric torna da Quinn, Sheila alla riscossa?

Beautiful

ERIC E QUINN FANNO PACE

Mentre la programmazione italiana di Beautiful continua le sue vacanze estive, non c'è davvero da annoiarsi dando uno sguardo a quanto sta accadendo negli Stati Uniti. Dopo settimane caratterizzate dallo scontro tra Eric e Quinn e dal desiderio del patriarca di porre fine al suo matrimonio, molte cose presto cambieranno. Rivedere la moglie e ascoltare ancora una volta le sue scuse per la sbandata presa con Ridge, sarà per Eric un duro colpo. Sulle prime si presenterà con le carte per il divorzio, ma davanti a lei non potrà che ammettee i suoi sentimenti: non ha mai smesso di amarla e per questo strapperà le carte in precedenza preparate da Carter. Il divorzio sarà dunque solo un lontano ricordo e la coppia deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita insieme, interrotta con l'arrivo di Sheila. Tutto rose e fiori da qui in avanti? Difficile crederlo, soprattutto perché la terribile dark lady non avrà nessuna intenzione di lasciare campo libero alla sua rivale in amore...

ANTICIPAZIONI BEAUTIFUL, PUNTATE AMERICANE: SHEILA FUORI CONTROLLO

Fin dal giorno in cui, a sorpresa, Shiela Carter ha fatto il suo ritorno nel cast di Beautiful, Bradley Bell ha voluto mettere le cose in chiaro: l'attrice Kimberlin Brown resterà sotto contratto per un anno intero, periodo durante il quale il suo scontro con Quinn diventerà mortale. Sembrava dunque lecito chiedersi fino a che punto le due rivali in amore sarebbero arrivate per conquistare il cuore di Eric e un primo assaggio di quello che accadrà in futuro verrà dato proprio nell'appuntamento odierno, in onda negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta il video promo, le due donne si troveranno da sole a villa Forrester, dopo che Eric ha informato la sua ex moglie della sua decisione di tornare da Quinn. E lo scontro tra le due sarà inevitabile: non solo voleranno parole grosse, ma Quinn e Sheila verranno alle mani, lanciandosi oggetti e cercando di colpirsi a vicenda. Non è ancora chiaro se tale diverbio verrà interrotto dall'arrivo di Eric, ma sul futuro abbiamo una certezza: Forrester chiamerà in causa niente meno che James Warwick per chiedergli un consulto medico e, soprattutto, per riuscire a liberarsi di Sheila grazie al suo aiuto. Sarà facile raggiungere tale obiettivo?

