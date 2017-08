Barbecue / Il film con Lambert Wilson e Sophie Duez in onda su Rai 3 (oggi, 14 agosto)

Barbecue stasera su Rai 3

IL CAST

'Barbecue' sarà il film in onda in prima serata lunedì 14 agosto 2017 alle ore 21.15 su Rai 3. Una pellicola del 2014 diretta dal regista Eric Lavaine, e che rappresenta la sua penultima prova d'autore prima di 'Torno da mia madre', prodotto nel 2016. 'Barbecue' ha un cast particolarmente ricco di attori francesi di successo, molto noti in patria: Lambert Wilson interpreta il protagonista della pellicola, Antoine Chevalier, Sophie Duez ha il ruolo di Véronique Chevalier, Philippe Laudenbach è Jean Chevalier, Lionel Abelanski è Laurent, Corentin Lavaine è Hugo, Florence Foresti interpreta Olivia, Lucas Lavaine interpreta Guillaume, Franck Dubosc interpreta Baptiste, Jérôme Commandeur ha il ruolo di Jean-Mich, Stéphane De Groodt ha il ruolo di Alexandre, Valérie Crouzet è impegnata nella parte di Nathalie, Lysiane Meis è Laure e Guillaume de Tonquédec interpreta Yves.

LA TRAMA

Il protagonista di 'Barbecue' è Antoine Chevalier, un uomo che è arrivato al traguardo dei cinquant'anni mantenendo tutti gli aspetti principali della propria vita sotto controllo. Antoine fa molta attenzione al cibo che mangia e alla vita che conduce, cercando di fare movimento e di essere in forma, ed è molto presente nella vita della sua famiglia e dei suoi amici, cercando di essere un punto di riferimento affidabile e un catalizzatore di serenità. Quando Antoine viene colpito da un attacco di cuore, proprio per la sua grande attenzione nello stile di vita questo rappresenta un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Antoine esce dalla brutta avventura con la nuova consapevolezza di quanto sia meglio prendere la vita così come viene, ma questo cambiamento ovviamente investirà anche tutte le persone che gli stanno attorno, che lo vedevano praticamente come un totem incrollabile. Così, durante una riunone degli amici per festeggiarne la guarigione dopo l'infarto, Antoine decide di togliersi parecchi pesi dallo stomaco, con tante situazioni lasciate correre che hanno rappresentato per lui la costruzione di un'immagine vincente e sicura, ma che forse ribollivano dentro per esplodere. Il confronto con amici e parenti sarà impietoso ed il cambiamento di vita di Antoine coinvolgerà tutti, ritrovando nella sincerità e nel faccia a faccia tra le diverse persone che si erano mal sopportate fino a quel momento, una vera liberazione.

