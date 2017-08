Belen Rodriguez / News: Morgan la etichettava come un “fenomeno passeggero”

Belen Rodriguez, News

BELEN RODRIGUEZ, ULTIME NEWS 14 AGOSTO

Continuano le vacanze di Belen Rodriguez. Dopo numerosi gossip sul suo conto, la vita dell'argentina sta ritornando alla normalità fino... al prossimo chiacchiericcio! E così, la showgirl e webstar, continua ad appassionare i fan anche attraverso le Stories dove condivide filmati insieme al piccolo Santiago, il figlio avuto dal ballerino campano Stefano De Martino. Ed infatti, durante un filmato il piccolo ha affermato con un sorriso: “Mamma sei troppo sexy”, scatenando l'ilarità della madre che di seguito l'ha riempito di baci. La conduttrice di “Tu si que vales”, in attesa di tornare in televisione spera sempre di potersi godere vacanze e figlio in serenità senza le continue incursioni dei paparazzi. A questo punto, ci viene in mente una recente dichiarazione di Marco Castoldi in arte Morgan che dopo averla incontrata e non riconosciuta, l'ha scambiata per un semplice passante. “Non guardo la TV, io non so niente, non so chi sia Belén o Costantino, quando parlano di queste persone io non so che faccia abbiano. Una volta si è fermata a parlare con me ma io pensavo che fosse una passante...”, ha dichiarato il musicista intervistato dalla trasmissione radiofonica "Non è un paese per vecchi".

PER MORGAN: “SOLO UN FENOMENO PASSEGGERO...”

Morgan aveva già rilasciato una dichiarazione simile nel 2010 e quindi la sua sembra una presa di posizione bella e buona. "E poi chi è la Rodriguez? Sono qui a leggere manuali di biochimica, figuriamoci se so chi è lei. E poi è bella per caso? Quali qualità ha? Il suo fenomeno mediatico nel mio universo non lo giustifico, perché lei non ne fa parte. Se c’è un fenomeno Belén sarà come quello del tronista Costantino Vitagliano: passeggero", aveva dichiarato nel 2010. Peccato però che si sia sbagliato di grosso. Belen ad oggi, appare tutt'altro che un fenomeno passeggero nonostante critiche ed haters. Tra i prossimi impegni, la showgirl tornerà in televisione con “Tu si que vales” da settembre su Canale 5. In molti inoltre, sperano di vederla anche durante il Grande Fratello Vip fare il tifo per i fratelli Cecilia e Jeremias che quasi sicuramente entreranno nella Casa.

© Riproduzione Riservata.