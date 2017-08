CHICAGO PD 3 / Anticipazioni episodi 14 agosto: dura prova per Voight

Chicago PD

ANTICIPAZIONI EPISODI 14 AGOSTO

Chicago PD 3 torna puntuale anche stasera, lunedì 14 agosto, nel prime time di Italia 1. Due gli episodi finali della terza stagione che promettono un finale mozzafiato in attesa della quarta stagione che segnerà l’addio di Sophia Bush, l’assoluta protagonista della serie ideata da Dick Wolf. Quello che andrà in onda la sera della vigilia di Ferragosto sarà un finale degno di una stagione elettrizzante che ha entusiasmato i fans della famosa seria tv che, tuttavia, temono che l’addio di Sophia Bush possa togliere qualcosa alla serie. In attesa di scoprire cosa accadrà nella quarta stagione, dunque, scopriamo cosa succederà negli episodi finali di Chicago P. D. 3. Nel primo episodio della serata, intitolato “Strade pericolose”, Lindsay e Halstead rispondono ad una chiamata che li porta ad affrontare una situazione estremamente pericolosa. In città c’è stata una sparatoria in cui è stata massacrata un’intera famiglia. Gli agenti, però, scoprono che alla furia omicida è riuscita a sopravvivere una ragazzina. Sarà in grado di raccontare cos’è successo? Nel frattempo Antonio e Olinsky indagano su un gruppo di “auto-aiuto” che sembra collegato al massacro della famiglia. Platt, invece, cerca di convincere la Crowley a lasciare in coppia Burgess e Roman che, però, deve fare i conti con un problema improvviso.

EPISODIO DAL TITOLO COMINCIA A SCAVARE

Nel secondo ed ultimo episodio della serata e della terza stagione di Chicago P.D., dal titolo “Comincia a scavare”, Voight è alle prese con un caso molto difficile che metterà alla prova il suo talento investigativo ma anche la sua sicurezza. La squadra della polizia di Chicago ritrovail corpo di una giovane madre single nel bagagliaio della sua auto. Inizialmente, per Voight e il resto della squadra appare come uno dei tanti casi da risolvere ma, con le prime indagini, si scopre che non è affatto così. La giovane donna morta sembra legata a Justin, l’unico figlio di Voight. Quale legame hanno i due? Justin è responsabile di quanto accaduto alla ragazza? La squadra cerca di non farsi coinvolgere e di scoprire tutta la verità sulla morte della ragazza ricostruendo le ore precedenti alla sua scomparsa. Le indagini, così, prendono una piega molto dolorosa soprattutto per Voight, messo a dura prova dal tragico scherzo che ha deciso di fargli la vita. Gli ultimi episodi di Chicago P. D. 3 saranno visibili sia su Italia 1 che in streaming, direttamente sul pc cliccando qui o scaricando l’apposita applicazione per tablet e smartphone.

© Riproduzione Riservata.