Chicago PD 4 / La quarta stagione ci sarà: anticipazioni, data d'inizio e novità nel cast

Chicago Pd 4

CI SARÀ LA QUARTA STAGIONE?

Mentre su Italia 1 si conclude l'ultimo appuntamento con Chicago Pd 3, il pubblico si chiede se ci sarà Chicago Pd 4. Possiamo subito partire col dare un'ottima notizia ai telespettatori, perchè sì: la quarta stagione ci sarà. Le avventure del Distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago - composto dall'Unità di pattuglia, che vigila le pericolose strade della città, e l'Unità d'Intelligence, che combatte il crimine organizzato e il traffico di droga - non sono di certo finito e torneranno presto sul piccolo schermo. Per ora non abbiamo una data certa, ma è probabile che ritroveremo i protagonisti della serie l'anno prossimo. La serie ideata da Dick Wolf per la NBC, la serie è lo spin-off di “Chicago Fire”, ha ancora molto da raccontarci e non mancheranno nuovi ingressi nel cast e qualche addio.

ANTICIPAZIONI: ECCO COSA ACCADRÀ NELLA PRIMA PUNTATA

Le prime puntate di Chicago Pd 4 saranno concentrate sulle indagini sulla morte dell’uomo che ha messo fine alla vita di Justin e saranno condotte dal Comandante Crowley. Nello specifico possiamo svelare anche la trama della prima puntata della quarta stagione, il cui titolo inglese è "The Silos". Come ci svela Cinefilos, nel primo episodio della nuova stagione "Durante un’indagine gli agenti scoprono che la vittima indossava una cimice del Chicago Police Department al momento della morte; nel frattempo, Burgessincontra la sua nuova partner, Julie Tay, reduce da uno dei peggiori incarichi in città ed insieme rispondono alla loro prima chiamata, mentre il Comandante Crowley svela a Lindsay il motivo per il quale lei e Voight si trovavano in quel luogo la notte in cui l’Intelligence inseguiva il killer di Justin". Una trama che fa salire la curiosità nei fan della serie!

