Dragon Ball Super/ Anticipazioni 14 agosto: La battaglia continua

Dragon Ball Super

Dragon Ball Super continua a tenere compagnia ai fan della serie in replica su Italia1 tutti i giorni in attesa dei nuovi episodi che potrebbero debuttare il prossimo 6 settembre come annunciato dalla stessa rete nei giorni scorsi. Proprio in virtù di questo gradito debutto, Italia1 sta mandando in onda le repliche delle puntate che abbiamo già visto ad inizio 2017 e adesso ci troviamo nel bel mezzo della tanto attesa battaglia. Proprio in questi ultimi episodi, abbiamo visto Lord Beerus al massimo delle sue forze tanto che nemmeno Goten, Tensing, C-18 e Gohan sono riusciti a fermarlo. Ad avere la peggio, almeno per un momento, è stato Vegeta messo a tappeto da un solo colpo. Uno schiaffo di Bulma ha cambiato il corso delle cose ma anche della vita di Vegeta che, in preda all'ira, si è trasformato in Super Saiyan di secondo livello. Intanto, Goku, ad un passo dalla distruzione, svela a Lord Beerus di aver trovato un modo per scovare il leggendario "Super Saiyan God" ottenendo un'ultima possibilità per i terrestri. Ma come andrà a finire?

GOKU PRONTO PER IL GRANDE SCONTRO: LA SPUNTERÀ?

La missione di Goku sembra disperata e quando evoca il drago Shenron ne abbia finalmente avuto conferma: serviranno cinque Saiyan puri di cuore per farlo. Purtroppo sembra che questo sia impossibile visto che manca il quinto ma Videl offre il suo aiuto svelando a tutta la famiglia di essere in dolce attesa di un piccolo saiyan. Tutto si compie e Goku diventa finalmente un Super Saiyan God. I suoi attacchi sono sempre più efficaci e lo tengono in vita nello scontro con Lord Beerus. Sarà a questo punto che il signore della distruzione decide di iniziare una vera battaglia che determinerà la sopravvivenza della terra. Lo scontro continuerà proprio nella puntata in onda oggi con Lord Beerus pronto a lanciare una serie di attacchi in grado di distruggere la terra ma che Goku riesce a respingere. Come andrà a finire?

