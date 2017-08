Francesca e Nunziata/ Il film con Sophia Loren e diretto da Lina Wertmüller su Rete 4 (oggi, 14 agosto)

Francesca e Nunziata in onda su Rete 4

IL CAST

Francesca e Nunziata è un bel film prodotto in Italia nel lontano 2002, e diretto dalla brava Lina Wertmüller, professionista che ha curato finanche la sceneggiatura del film. Il lavoro che si basa su un volume scritto da Maria Orsini Natale è stato prodotto dalla importante MediaTrade unitamente alla Solaris Cinematografica, ed è stato musicato grazie alla collaborazione dei compositori Italo Greco e Lucio Gregoretti. La pellicola è già stata visionata parecchie volte sui piccoli schermi del bel paese, riscuotendo sempre un ottimo successo, soprattutto tra gli amanti della grande Sophia Loren, attrice napoletana che interpreta la parte della protagonista del film.

LA TRAMA

Il film racconta la storia di Francesca, una bella ragazza diventata improvvisamente nobile grazie al matrimonio con il principe Montorsi, la donna per ottemperare ad un antico voto alla Madonna, adotta un’orfanella, Nunziata, bambina che vive nella casa patronale insieme ai numerosi figli naturali. Dopo molti anni è la sola Nunziata ad interessarsi ai segreti della fabbricazione della pasta, attività principale della famiglia, cercando di carpire tutti i segreti della produzione, e cercando di industrializzare la struttura produttiva. Nunziata che nel frattempo diventa anch’essa una bella donna si innamora del fratellastro Francesco. Nella trama si innesta l’invidia che il marito di Francesca ha per l’attività di famiglia, egli un banchiere del banco di Napoli ed osteggia l’idea della moglie di affidarsi ad una nave transoceanica per raddoppiare le spedizioni, idea che alla fine però viene messa in pratica. Nunziata nel frattempo rimane incinta del fratellastro, e nelle beghe familiari interviene il divieto che Francesca mette alla figliastra di sposare il figlio naturale, la madre di fatto costringe la figlia a sposare un operaio del pastificio. Tutto finisce da dove è iniziato, e la morte del marito di Francesca porta al fallimento del pastificio della donna, fallimento che non impedisce di regalare un palazzo a Nunziata. La fine del film è dedicata alla vendita delle macchine proprio a Nunziata, che nel frattempo ha aperto un proprio pastificio, e con la confessione di Francesca che riconosce alla figliastra i tanti sbagli fatti in gioventù, sbagli che adesso portano una buona dose di rimorso.

© Riproduzione Riservata.