Francesco Baccini/ Polemica su Facebook e stangata a Guè Pequeno: "Sono un provocatore.."

Francesco Baccini

Francesco Baccini torna a far parlare di sé attraverso Facebook. Il suo post è intitolato ‘Io sono un provocatore’ in cui mostra ai suoi fan un cambio di look e un'insolita capigliatura. Attacco alle persone intellettualmente pigre, che non contribuiscono fattivamente alla crescita di questo Paese. Una nazione che non sperimenta ed è impantanata nel suo basso livello culturale. Nel lungo post pubblicato su Facebook, Baccini tiene a chiarire alcuni punti del suo pensiero su questo tema, partendo dalla sua infanzia: "Fin da bambino qualsiasi cosa appartenesse al cosiddetto genere " nazionalpopolare" mi ha sempre fatto abbastanza schifo (che fosse musica o cinema o televisione ). Ho sempre trovato orrendo il termine ed il contenuto di tale parola". Questo perchè, chiarisce Baccini: "Il significato e' "niente sperimentazione" " tutto rassicurante come una mamma ". In realtà e' un bel modo per mantenere il livello culturale basso di un popolo di gente intellettualmente pigra ( oggi direi da encefalogramma piatto). Ovviamente non mi riferisco al significato gramsciano ma al secondo . Oggi viviamo in piena dittatura nazionalpopolare".

FRANCESCO BACCINI SU FACEBOOK: "SONO UN PROVOCATORE"

FRECCIATINA A GUÈ PEQUENO

Non è nuovo alle provocazioni Francesco Baccini e il cantante lo ammette senza problemi sui social, dove non risparmia una frecciatina a Guè Pequeno per l'ormai ben nota questione del video hot pubblicato per errore su Instagram. "Io sono un provocatore ma non di quelli che si deve tirare fuori il c ... e farsi un selfie ( di quelli ce ne sono a migliaia ). - punge Baccini, che conclude - Io provoco con le parole e coi pensieri a volte solo col mio modo di essere. Lo so , lo so , tanti non ci sono più abituati dopo 30 anni di Mediaset e rai edulcorate di network radiofonici e giornali rassicuranti e Di canzoncine che non dicono assolutamente niente . Questa è la dittatura moderna , molto più sottile e subdola che ha cancellato il senso critico (specialmente alle nuove generazioni ) nel nome dell ' omologazione verso il basso.".

