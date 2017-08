Francesco Pannofino/ Una vita passata nel doppiaggio da Clooney a Banderas (Reazione a Catena di sera)

Reazione a Catena di sera, Francesco Pannofino

Francesco Pannofino è ritornato a parlare di recente di una delle sue creature più acclamate dal pubblico televisivo italiano. Boris, la serie prodotta dalla Fox nel periodo 2007-2010, potrebbe infatti avere un seguito. La notizia è stata data direttamente dall'attore a Vanity Fair, che sembra proprio deciso a riprendere in mano quello che è stato uno dei suoi più grandi progetti televisivi. Tre stagioni di successo all'attivo per Boris, che a dieci anni dalla prima puntata potrebbe ritornare sulle scene con un nuovo capitolo. Questa sera, lunedì 14 agosto 2017, Francesco Pannofino sarà invece ospite di Amadeus e di Reazione a Catena, in onda nel prime time di Rai 1. Non si tratta comunque della sua prima apparizione dopo anni di silenzio, dato che di recente l'attore si è unito a Francesco Facchinetti per dare voce al gatto Yoda, uno dei simboli di Miss Italia, e co-conduttore immaginario del cantante. Si tratta infatti dello stesso felino che ha conquistato i presenti sui social network grazie alla creazione di Patrizia Mirigliani, patron del concorso di bellezza.

UNA VITA NEL DOPPIAGGIO

Francesco Pannofino è entrato nelle case di tutti gli italiani grazie al doppiaggio di attori internazionali famosi, fra cui George Clooney. Anche se per tanti anni è stato quindi solo una voce, grazie a Boris è riuscito ad emergere in tutta la sua simpatia ed originalità, riuscendo a travolgere la direzione che fino ad allora aveva preso la televisione italiana. E' stato questo il prodotto a lanciarlo definitivamente nel mondo del cinema e del piccolo schermo, al di là della sua presenza storica nel dietro le quinte. Sarà presente infatti nel cast del nuovo film di Paolo Zucca, dove reciterà al fianco di Giuseppe Battiston e Jacopo Cullin. Francesco Pannofino sarà inoltre in prima linea il prossimo 16 agosto per la Secchiata di mezanotte, la manifestazione che concluderà l'estate di eventi di Campagna.

LA CARRIERA

Nato nel novembre del 1958, Francesco Pannofino è il doppiatore italiano più richiesto: da George Clooney ad Antonio Banderas e da Mickey Rourke a Danzel Washington. Nato in Puglia, a Locorotondo, vive a Pieve di Teco fino al 1963, quando con i genitori si trasferisce ad Imperia. Negli anni '70 diventa testimone del rapimento di Aldo Moro, un evento che lascerà il segno nella storia italiana e nella vita dell'artista. Scriverà infatti tutto quello che ha vissuto nel suo brano Il sequestro di Stato. Si sposa poi con Emanuela Rossi, che gli dà un figlio e da cui si separa dopo alcuni anni, per poi riunirsi alla donna della sua vita nel 2011. Al pari del suo lavoro da doppiatore, Francesco Pannofino è inoltre una presenza importante nel cinema, grazie a ruoli e comparse in film come Croce e delizia di Luciano De Crescenzo e Notturno bus di Davide Marengo.

© Riproduzione Riservata.