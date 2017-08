Francesco e Selvaggia/ Conferma la crisi e attacca Desirée Maldera: "Non mi fiderò mai di lei, ecco perchè"

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Prosegue tra alti e molti bassi la storia d'amore tra Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo dopo Temptation Island 2017. In un'intervista rilasciata al settimanale Spy, Francesco ha svelato che la sua fidanzata ha alla fine deciso di lasciare la casa in cui convivevano anche per trovare un equilibrio. I due non si sono detti addio, ma di certo c'è stata una battuta d'arresto nella loro relazione, come avrebbe confermato anche Selvaggia nelle ultime ore. Come riporta il portale Bitchyf, la Roma avrebbe confermato il periodo complicato che starebbe quindi vivendo con Francesco, dichiarando: “Non ci sono né date di matrimonio né altro. Prima c’è la necessità di sistemare il nostro rapporto. Non lavoro nemmeno più nella sua attività di famiglia. Sui social avevano scritto che mi ero fidanzata con lui solo per i soldi, ma come si permettono?".

FRANCESCO E SELVAGGIA, CONTINUA LA CRISI DOPO TEMPTATION ISLAND

DURO ATTACCO A DESIREE MALDERA

Selvaggia Roma ancora sbotta: "Non sono andata a Temptation Island per la gelosia ma perché ero stata tradita prima del programma. La mia volontà era metterlo alla prova e tornare ad avere fiducia in lui”. Tutto è quindi in bilico per la coppia che tanto è piaciuta al pubblico di Temptation Island. Selvaggia però non frena qui il suo sfogo e ne ha anche per Desirée Maldera, la tentatrice che in una recente intervista ha svelato di averla sentita per telefono. Per lei Selvaggia ha parole dure: “Dice di portarmi rispetto ma poi chiede l’amicizia su Facebook al mio fidanzato. Mi sono chiesta perché fosse stata così sbrigativa a cercarlo e l’ho chiamata per avere spiegazioni. - e conclude - Di lei non mi fido e non mi fiderò mai.”

